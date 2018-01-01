Непобедимый британский боксер отказывается выступать в России с риском потери титула

Чемпион готов встретиться с соперником только в Британии.

Энтони Джошуа готов отказаться от титула, лишь бы не ехать в Россию Фото: Andrew Couldridge / Reuters

Чемпион мира по нескольким версиям в супертяжелом весе Энтони Джошуа отказывается сразится на ринге с россиянином Александром Поветкиным, если бой будет проходить в России.

"Джошуа готов встретиться с Поветкиным, но только в Великобритании, а не в России. Мы не будем драться там до тех пор, пока они не решат проблему с допинг-контролем. Если российская сторона будет вынуждать нас провести бой в России, то я не исключаю, что мы откажемся от одного из титулов", -цитирует IFL TV Эдди Херна, промоутера британца.

Переговоры о бое между Поветкиным и Джошуа по требованию WBA стартовали 12 апреля. В ассоциации считают, что британец должен выполнять обязательства в соответствии с соглашением о ротации, иначе он потеряет один из своих титулов.

Напомним, 1 апреля Джошуа одержал победу над новозеландцем Джозефом Паркером и стал чемпионом мира. В его активе 21 победа и ни одного поражения.

Как ранее сообщалось, чемпион мира по версии WBO в тяжелом весе украинец Александр Усик поделился главной мечтой в его карьере. Боксер стремится к поединку с обладателем поясов WBA Super, IBF, IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа,