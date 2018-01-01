Нигерия - Исландия 2:0. "Суперорлы" вышли на второе место в группе D: фото и видео

Нигерия набрала 3 очка и обошла в таблице Аргентину.

В пятницу, 22 июня, на ЧМ-2018 в группе D состоялся матч между сборными Нигерии и Исландии, игра завершилась со счетом 2:0.

В начале второго тайма нигерийские футболисты забили красивый гол. На 49-й минуте Муса в чужой штрафной принял мяч и с лета красивым ударом огорчил вратаря соперников.

Нигерийцы смогли развить свой успех на 75-1 минуте Приняв длинную передачу Муса с фланга прошел в центр штрафной, где оставил не у дел защитника и вратаря соперников и пробил в пустые ворота.

Отметим, что исландцы могли забить с пенальти, назначенного после консультации с VAR. Однако Гильфи Сигурдссон пробил с одиннадцатиметровой отметки над воротами.

После этого матча Нигерия набрала 3 очка и вышла на второе место в группе D.

Нигерия - Исландия 2:0

Голы: Муса, 49, 75.

Нигерия: Узохо – Троост-Эконг, Балогун, Омеруо – Мозес, Ндиди, Этебо (Ивоби, 90), Микель, Идову (Эбюэхи, 46) — Муса, Ихеаначо (Игало, 85).

Исландия: Халльдоурссон – Севарссон, Арнасон, Р. Сигурдссон (Игнасон, 65), Магнуссон – Гисласон, Гунарссон (А. Скуласон, 87), Г. Сигурдссон, Бьярнасон – Финнбогасон (Сигурдарсон, 71), Бодварссон.

Предупреждения: Идову, 44.

На 83-ей минуте Гильфи Сигурдссон не реализовал пенальти (мимо ворот).

Напомним, в предыдущем туре сборная Исландии сыграла с аргентинцами вничью 1:1.

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