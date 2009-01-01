"Никаких переигровок не будет". В "Мариуполе" отказались сыграть скандальный матч с "Динамо"

Санин выложил официальный запрос "Динамо".

Стадион в Мариуполе fcmariupol.com

Об этом он написал у себя в Facebook.

"Почтовый ящик клуба и нашу клубную телефонную линию, после сегодняшнего разгона волны слухов и домыслов в Интернете, обрывают обращения болельщиков "Мариуполь" с просьбами, нет — с требованиями, ни в коем случае не идти на поводу у наших уважаемых партнеров из Киева, и не проводить переигровку несостоявшихся в августе футбольных матчей.

Ну что ж, друзья, не переживайте — мы дорожим нашем именем и нашей репутацией, поэтому никаких переигровок не будет. Иначе тем самым будет открыт ящик Пандоры, и украинский футбол скатится в состояние первобытного хаоса — что тогда помешает футбольным функционерам перекраивать календарь игр под свои собственные потребности и задачи?

И чтобы снять домыслы и вольные трактования по текущему витку Мариупольгейта, которыми сейчас полон Интернет, друзья, я выкладываю официальный запрос глубокоуважаемого лично мною "Динамо" и наш ответ на него. Другие комментарии будут излишними", — написал Санин.

Напомним, ранее сообщалось, что "Динамо" намерено оспорить решение ФФУ о матчах в Мариуполе.

Фото: Фейсбук А.Санина.