"Никто не отменял быть людьми". Усик прокомментировал селфи с российским боксером

Чемпион посетил в Сочи поединок своего будущего соперника.

Селфи Александра Усика с Муратом Гассиевым Фото: Instagram/Александр Усик

Чемпион мира по версиям WBC и WBО, украинский боксер Александр Усик наблюдал из зала за поединком россиянина Мурата Гассиева и кубинца Юниера Дортикоса.

Бой выиграл нокаутом боксер из России, с чем его вышел на сцену поздравить Усик, сообщает Іsport.ua.

Украинский боксер поднялся на ринг, где сфотографировался с победителем, который в следующем бое станет его соперником.

"Никто не отменял быть людьми", - прокомментировал боксер мотив своего поступка.

После селфи Усик кратко пообщался с тренером россиянина.

Напомним, после боя Гассиев-Дортикос Усик не только сфотографировался с победителем, но и стал инициатором дуэли взглядов со своим будущим соперником. Боксеры вели себя корректно и пожелали друг другу удачи, face-to-face прошел без провокаций.