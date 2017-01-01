"Никто не отменял быть людьми". Усик прокомментировал селфи с российским боксером

Чемпион посетил в Сочи поединок своего будущего соперника.
Бой выиграл нокаутом боксер из России, с чем его вышел на сцену поздравить Усик, сообщает Іsport.ua.
Украинский боксер поднялся на ринг, где сфотографировался с победителем, который в следующем бое станет его соперником.
"Никто не отменял быть людьми", - прокомментировал боксер мотив своего поступка.
После селфи Усик кратко пообщался с тренером россиянина.
Напомним, после боя Гассиев-Дортикос Усик не только сфотографировался с победителем, но и стал инициатором дуэли взглядов со своим будущим соперником. Боксеры вели себя корректно и пожелали друг другу удачи, face-to-face прошел без провокаций.