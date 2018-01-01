Новая смерть футболиста. Игрок французского клуба скончался во сне

Все игры Лиги 1 и Лиги 2 начнутся с минуты молчания.

Тома Родригес скончался во сне фото: twitter.com

Во Франции в ночь с 8 на 9 марта из жизни ушел 18-летний футболист клуба "Тур" Тома Родригес.

Он умер во сне. Клуб из одноименного города играет во втором по силе дивизионе французского чемпионата, сообщает пресс-служба "Тура".

Матч "Тур" — "Валаньсен", намеченный на 9 марта, был перенесен. Все игры Лиги 1 и Лиги 2 начнутся с минуты молчания.

Напомним, 4 марта в Удине в своем гостиничном номере капитана "Фиорентины" Давиде Астори нашли мертвым. В этот день должен был пройти матч чемпионата Италии между "Фиорентиной" и "Удинезе", его перенесли.