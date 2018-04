Новым наставником "Шахтера" может стать сын Луческу

Новым главным тренером донецкого "Шахтера" может стать сын экс-наставника "горняков" Мирчи Луческу — Разван.

Сейчас Разван Луческу трудится на посту главного тренера греческого ПАОКа, однако может сменить Паулу Фонсеку на посту рулевого чемпионов Украины.

Контракт Фонсеки с "Шахтером" заканчивается летом и пока что стороны не договорились о продлении соглашения. Вполне вероятно, что португалец покинет клуб.

По данным румынского журналиста Эмануэля Рошу, следующим тренером "Шахтера" может стать сын Мирчи Луческу.

