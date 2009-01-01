Новый антирекорд "Динамо" в УПЛ. Подопечные Хацкевича не могут победить уже 5 матчей подряд

За первые 13 матчей под руководством Александра Хацкевича команда набрала всего 26 очков

Ультрас "Динамо" Сегодня

Это стало самой продолжительной серией неудачных матчей киевлян за историю национального первенства.

Отметим, что серия провалов "Динамо" началась в 10-м туре — ничья с ровенским "Вересом" (0:0). Затем последовали ничья с "Зарей" (4:4), поражение от "Черноморца" (1:2), ничья с "Шахтером" (0:0) и ничья с "Карпатами". Предыдущий антирекорд "Динамо" — 4 матча без побед — был установлен 10 лет назад: "Шахтер" (1:1), "Арсенал" (2:2), "Черноморец" (0:0), "Днепр" (1:2).

Кроме того, за первые 13 матчей под руководством Александра Хацкевича команда набрала 26 очков. Это повторение клубного тренерского антирекорда, который был установлен Олегом Блохиным в 2012 году.

Напомним, ранее Александр Хацкевич заявлял, что в игре его подопечных присутствует "самоуверенность и безответственность".