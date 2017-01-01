Новый рекорд. В Англии назвали сумму трансфера бразильца из "Шахтера"

В "Манчестер Сити" готовы выложить за трансфер Фреда 45 млн фунтов.

«Манчестер Сити» ведет переговоры о покупке Фреда kfu.com.ua

На текущей неделе английский "Манчестер Сити" провел с донецким "Шахтером" переговоры о покупке 24-летнего бразильского полузащитника Фреда

Англичане готовы выложить за трансфер игрока, который, по мнению Хосепа Гвардиолы, в будущем может стать заменой Фернандиньо, 45 млн фунтов (51,7 миллиона евро).

Сообщается, что "Шахтер" не против трансфера бразильца, но продолжает торговаться, пишет manchestereveningnews.co.uk.

Отметим, что трансферное окно в Англии закрывается 31 января.

Напомним, ранее самым дорогим игроком, проданным из УПЛ, стал еще один бразилец Тейшейра, который в 2016 году перешел из "Шахтера" в китайский "Цзянсу Сунин" за 50 млн евро.