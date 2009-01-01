Новый соперник Ломаченко утверждает, что видит в украинце слабость

Бойцы встретятся в ринге в начале апреля в США.
Об этом он рассказал в интервью World Boxing News, пишет Boxing News.
В то же время издание уточнило, что боксеры встретятся в ринге 8 апреля в пригороде Вашингтона (столица США).
"Бой с Ломаченко — это вызов для меня. Он один из лучших, и я люблю вызовы. Но я вижу в нем и слабость...", — отметил собеседник.
Cоса уверен, что как только кто-то станет отвечать нашему соотечественнику в бою, "у него начнутся проблемы". "Я прогнозирую, что наш поединок станет боем года и сенсацией года одновременно", — добавил спортсмен.
Напомним, в конце ноября 2016 года в США был бой между Василием Ломаченко и Николасом Уолтерсом за титул чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе, украинец завоевал победу техническим нокаутом.