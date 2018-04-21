Новый триумф "Барселоны". Каталонцы завоевали Кубок Испании: фото и видео

"Барселона" сразу забрала мяч под свой контроль.

В субботу вечером, 21 апреля, каталонская "Барселона" в Мадриде с легкостью обыграла "Севилью" и завладела трофеем Копа дель Рей.

"Барселона" сразу забрала мяч под свой контроль и принялась методично уничтожать оборону соперника. Долго ждать первого гола не пришлось. Силлессен зряче отдавал на Коутиньо, что обеспечило ему выход один на один, но бразилец не пожадничал и отдал на пустые ворота Суаресу — 1:0.

До перерыва "сине-гранатовые" забили еще дважды, что окончательно убило интригу в поединке. Сперва Альба отдал блестящий пас пяткой на набегавшего Месси, а тот с близкой дистанции вонзил мяч под перекладину. А затем гол соорудил тот же Месси, но уже на пару с Суаресом. Луис отдал на Лео, а он прекрасным пасом вывел партнера один на один, и уругваец вторым касанием отправил мяч в сетку — 3:0. Легко и просто, пишет football.ua.

Второй тайм "блаугранас" начали также с гола. Месси отдал на Иньесту, тот ворвался в штрафную, обыграл Сорию и отправил мяч в пустые ворота. Наверняка этот гол стал последним для Андреса за "Барселону", но об этом позднее. После этого "Севилья" обязана была забивать гол престижа, но Сандро Рамирес не сумел реализовать выход один на один. На это у Барсы был свой ответ. Коутиньо забил после паса от Суареса, но Хиль Мансано отметил взятие ворот из-за игры рукой Ленгле и назначил пенальти. Пробил тот же Коутиньо и счет на табло стал 5:0. Унижение.

И уже в конце матча Вальверде снял с игры капитана Барселоны Андреса Иньесту. По его эмоциям и поведению партнеров очевидно одно — эта игра стала последней для испанца в "сине-гранатовой" футболке. Эрнесто заменил капитана только для того, чтобы его должным образом проводили фанаты и сделали они это блестяще. Весь стадион, включая фанатов Севильи, бурно аплодировал Андресу и болельщики несколько минут скандировали его фамилию. Сам Иньеста покидал поле со слезами на глазах. Запомните этот момент. Уходит целая эпоха.





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