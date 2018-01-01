Новый триумф Свитолиной. Украинка победила россиянку и выиграла престижный турнир в Дубае

Элина Свитолина разгромила свою оппонентку.

Украинская теннисистка Элина Свитолина победила в турнире WTA Dubai Duty Free Championships, который проходил в Дубае.

Финальный матч Элина Свитолина (Украина) — Дарья Касаткина (Россия) закончился со счетом 6:4, 5:0, сообщает пресс-служба турнира.

В первом сете соперница Свитолиной сумела навязать борьбу, но уже во втором Элина чисто разгромила оппонентку.

Напомним, 25 февраля 2017 года в финальном матче турнира Dubai Duty Free Championships в Дубае (ОАЭ) Свитолина одержала победу, обыграв Каролин Возняки из Дании. Матч завершился со счетом 6:4, 6:2. Украинка имела преимущество на протяжении всего матча.