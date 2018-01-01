Новый триумф в Пхенчхане. Биатлонист Радь принес Украине четвертое "золото" Паралимпиады

Украинский паралимпиец финишировал первым в биатлонной гонке на 12,5 км среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

Тарас Радь завоевал "золото" Паралимпиады @NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine

На XII Паралимпийских играх в Пхенчхане Тарас Радь завоевал четвертую золотую медаль для сборной Украины.

18-летний украинский паралимпиец финишировал первым в биатлонной гонке на 12,5 км среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Второе и третье место заняли спортсмены из США, говорится в сообщении на сайте соревнований.

Сборная Украины занимает 3 место в медальном зачете, получив 4 золотых, 2 серебряных и 3 бронзовых медали.

Напомним, ранее украинский лыжник Игорь Рептюх завоевал для Украины третью золотую награду на Паралимпийских играх в Пхенчхане.