Облава на организаторов договорных матчей в Украине: названы имена подозреваемых

Речь идет о 5 преступных организованных группах.

Александр Севидов ВКонтакте ФК «Ильичевец»

Во вторник утром, 22 мая, в Украине прошла массовая операция силовиков против организаторов договорных матчей

Полицейские провели 50 обысков в девяти областях Украины, сообщает "Футбол 24".

По информации следствия, речь идет о 5 преступных организованных группах.

Уже стали известны имена некоторых деятелей футбола, у которых правоохранительные органы провели обыски.

Это Александр Севидов (экс-тренер "Мариуполя", "Металлиста" и "Карпат"), главный тренер МФК "Николаев" Руслан Забранский, игрок "Балкан" Александр Райчев, а также четверо арбитров: Евгений Арановский, Виктор Арановский, Александр Павлюк и Александр Сахно, сообщает FootballHub.

Всего правоохранительные органы провели уже более 50 обысков в 9 областях Украины. Обыски подозреваемых в организации договорных матчей касались 35 клубов.

Кроме того, издание также сообщило о задержании рефери Первой лиги Александра Соловьяна.

Напомним, ранее в ФФУ рассказали, как будут наказывать футболистов за договорные матчи.

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