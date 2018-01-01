Облегчился прямо во время матча. Футболист отличился позорным поступком: видео

Футболист решил сходить в туалет прямо за скамейкой запасных и попал в прямую трансляцию.
При этом "Махтаарал" проводил другую замену, и футболист, который решил сходить в туалет прямо за скамейкой запасных, попал в прямую трансляцию.
Один из членов команды посоветовал ему найти более укромное место. Игрок "Махтаарала" начал метаться за линией поля, и в итоге укрылся за баннером.
Напомним, в июле 2017 года футболист греческого ПАОКа Димитрий Пелкас в Киеве во время матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы против донецкого "Олимпика" справил нужду прямо за воротами.
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