Облегчился прямо во время матча. Футболист отличился позорным поступком: видео

Футболист решил сходить в туалет прямо за скамейкой запасных и попал в прямую трансляцию.

Футболист помочился прямо за скамейкой запасных Скриншот

Во время матча 1/8 финала Кубка Казахстана между "Махтааралом" и "Астаной" один из игроков "Махтаарала", который готовился к выходу на замену, перед своим появлением на поле решил справить нужду.

При этом "Махтаарал" проводил другую замену, и футболист, который решил сходить в туалет прямо за скамейкой запасных, попал в прямую трансляцию.

Один из членов команды посоветовал ему найти более укромное место. Игрок "Махтаарала" начал метаться за линией поля, и в итоге укрылся за баннером.

Напомним, в июле 2017 года футболист греческого ПАОКа Димитрий Пелкас в Киеве во время матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы против донецкого "Олимпика" справил нужду прямо за воротами.

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