Обнародован состав сборной России на ЧМ-2018 на матч с Уругваем

Начало матча — в 17:00 по киевскому времени.

Reuters

Стал известен стартовый состав сборной России по футболу на матч группового этапа чемпионата мира-2018 со сборной Уругвая

Изначально на поле стадиона "Самара Арена" выйдут:

Игорь Акинфеев,

Игорь Смольников,

Илья Кутепов,

Алексей Миранчук,

Серегей Игнашевич,

Роман Зобнин,

Фёдор Кудряшов,

Денис Черышев,

Юрий Газинский,

Александр Самедов,

Артём Дзюба.

Матч Россия — Уругвай состоится 25 июня. Начало — в 17:00 по киевскому времени.

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