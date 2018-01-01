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Обнародован состав сборной России на ЧМ-2018 на матч с Уругваем

Сегодня, 16:01

Начало матча — в 17:00 по киевскому времени.

ЧМ 2018
Reuters
Стал известен стартовый состав сборной России по футболу на матч группового этапа чемпионата мира-2018 со сборной Уругвая.

Изначально на поле стадиона "Самара Арена" выйдут:

  • Игорь Акинфеев,
  • Игорь Смольников,
  • Илья Кутепов,
  • Алексей Миранчук,
  • Серегей Игнашевич,
  • Роман Зобнин,
  • Фёдор Кудряшов,
  • Денис Черышев,
  • Юрий Газинский,
  • Александр Самедов,
  • Артём Дзюба.

Матч Россия — Уругвай состоится 25 июня. Начало — в 17:00 по киевскому времени.

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Теги:  
сборная России, ЧМ-2018, Чемпионат мира-2018
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