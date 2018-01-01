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Обнародован состав сборной Украины для участия в Паралимпиаде-2018

Вчера, 22:56

В Южную Корею отправятся 33 паралимпийца.

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В состав паралимпийской сборной Украины вошли 33 спортсмена Фото: Сушкевич/Facebook
В Пхенчхане 9 марта состоится открытие XII зимних Паралимпийских игр. Украинские спортсмены будут участвовать в соревнованиях в шестой раз.

В составе украинской сборной в Южную Корею поедут 33 паралимпийца. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины.

На Паралимпиаде-2018 украинцы будут соревноваться в трех видах программы: лыжных гонках, биатлоне и горных лыжах.

Торжественная церемония проводов национальной паралимпийской сборной в Южную Корею состоится 28 февраля в Киеве. Соревнования в Пхенчхане будут проходить с 9 по 18 марта.

Напомним, на летних Паралимпийский играх в Рио-де-Жанейро украинская сборная выступила с фантастическим успехом, завоевав 117 медалей.
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