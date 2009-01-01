"Однозначный позитив". Шевченко оценил работу Реброва у руля "Динамо"

Сергей Станиславович оставил для меня светлое пятно, как тренер, заявил Шевченко.

Шевченко оценил работу Реброва Фото: Обозреватель

Результаты работы Сергея Реброва на посту главного тренера киевского "Динамо" являются позитивными.

Об этом заявил главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, сообщает FootballHub.

"Сергей Станиславович оставил для меня светлое пятно, как тренер. В киевском "Динамо" он достиг всего: выиграл два чемпионата, вывел в плей-офф Лиги чемпионов. Это однозначный позитив", — заявил Шевченко.

Он также прокомментировал информацию об уходе из тренерского штаба национальной команды испанского специалиста Рауля Рианчо.

"Он (Рианчо, — ред.) заболел. Рауль с температурой дома, прилетит завтра или послезавтра. Все нормально, я с ним разговаривал", — добавил Шевченко.

Напомним, ранее сообщалось, что Хацкевич сменит Реброва на посту главного тренера "Динамо".

Видео: FootballHub.