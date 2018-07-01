Официально: Роналду покинул "Реал"

Зарплата футболиста в "Ювентусе" составит € 30 млн в год.

Криштиану Роналду Reuters Криштиану Роналду перешел в туринский "Ювентус".

Об этом сообщается на официальном сайте испанского клуба.

Зарплата Роналду в "Ювентусе" составит € 30 млн в год.

"Роналду стал лучшим бомбардиром в истории "Реала" с 451 голом в 438 матчах. Всего 16 титулов, в том числе 4 Кубка Европы, 3 из них подряд и 4 за последние 5 сезонов. В индивидуальном качестве, с футболкой "Реала" Роналду выиграл 4 Золотых мяча и 3 золотые бутсы, а также множество других наград. Для "Реала" Криштиану Роналду всегда будет одним из его великих символов и уникальным примером для следующих поколений (...) "Реал" всегда будет твоим домом", - цитирует сообщение "Советский спорт".

Ранее СМИ сообщали, что Роналду может продолжить карьеру в составе "Ювентуса" и даже занялся поиском жилья в итальянском Турине.

Кроме того, сообщалось, что один из клубов китайской Суперлиги якобы предложил Роналду контракт стоимостью 200 млн евро (около $ 235 млн).

По данным испанской ежедневной спортивной газеты Marca, речь шла о контракте на два года с зарплатой в 100 (около $ 117 млн) миллионов евро за сезон. Отмечается, что предложение футболист отклонил.

В июне Криштиану Роналду признал свою вину по делу об уклонении от налогов и согласился выплатить штраф €18,8 млн, чтобы избежать тюремного заключения. 33-летний футболист согласился с предъявленными обвинениями по четырем эпизодам неуплаты налогов. За каждое из которых предусмотрено тюремное заключение на срок шесть месяцев.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram