Огнен Вукоевич отказался приносить россиянам извинения за "Слава Украине"

В ответ на вопросы журналистов он заявил, что политика его не интересует.

Хорват фактически проигнорировал вопрос об извинениях фото: ТСН.ua

Экс-футболист "Динамо" Огнен Вукоевич, бывший ассистент тренера сборной Хорватии на ЧМ-2018, заявил, что он вне политики и проигнорировал вопрос об извинениях для россиян из-за участия в

Как видно из видео на канале "Спорт-Экспресс" в YouTube, по завершении полуфинального матча Хорватия-Англия, в котором победила сборная Хорватии, российские журналисты пристали к Вукоевичу с вопросом, не желает ли он принести извинения русским за участие в видео с возгласом "Слава Украине!", снятое совместно с Домагоем Видой после победы над РФ в четвертьфинале.

Вукоевич в ответ заявил, что политика его не интересует.

"Меня политика не интересует - только футбол. Честно, только футбол, а политика - нет", - ответил футболист, после чего развернулся и ушел.

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Ранее сам Вида в прямом телеэфире извинился за видео с выкриком "Слава Украине!", которое он записал вместе с членом тренерского штаба Огненом Вукоевичем.

Напомним, скандал начался 7 июля после победы сборной Хорватии в четвертьфинале ЧМ-2018 на Россией. Защитник Домагой Вида и член тренерского штаба Огнен Вукоевич, ранее игравшие за киевское "Динамо", отпраздновали триумф, записав видеообращение со словами "Слава Украине!".

Затем Дисциплинарный комитет ФИФА вынес предупреждение Домагою Виде − "за политический жест", а Огнен Вукоевич был оштрафован на крупную сумму денег. Позже Хорватская федерация футбола и вовсе уволила его с должности члена тренерского штаба сборной. Президент ФФУ Андрей Павелко предложил компенсировать Вукоевичу сумму штрафа, однако тот отказался от такой помощи.

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