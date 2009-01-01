Околофутбола. В Италии фанаты "Наполи" напали на болельщиков "Шахтера"

В Неаполе болельщиков "горняков" ожидал неприятный сюрприз от местных фанатов

Фанаты футбольного клуба "Наполи" toniiavarone.it

Фанаты итальянского футбольного клуба "Наполи" после матча 5-го тура Лиги чемпионов с донецким " Шахтером" в Неаполе напали на болельщиков из Украины.

Об этом сообщает портал "Обозреватель" со ссылкой на главу винницкого фан-клуба "оранжево-черных" Юрия Бортника.

"Садясь в бус, к салону подбежал бородатый итальянец и хотел вытянуть баннер, который лежал в ногах у ребят. Ребята его выперли и с криком "Дави на газ!" мы начали уезжать. Неаполитанцы пытались открыть двери, но им не удавалось, так как мы топили вовсю. Проехав метров 100 по парковке, мы повернули направо, а там оказались ступеньки и тупик. В зеркале отражались около 50 обезбашенных болельщиков "Наполи" с файерами и бутылками", - сказал он.

По словам украинца, агрессивные фанаты "Наполи" сначала пытались открыть двери машины, а затем сумели пролезть со стороны багажника.

"Забрали наши вещи и начали закидывать в салон бутылки, попали девушке в голову. Слава Богу, что файеры и петарды внутрь не залетели.Это все длилось даже не знаю сколько минут. В ста метрах от нас были машины карабинеров. Они, увидев ситуацию, среагировали почти сразу. Неаполитанцы начали и их забрасывать петардами, даже ранили одного из полицейских. У него кровь на лице пошла", - добавил Бортник.

Как сказал глава винницкого фан-клуба "Шахтера", украинские болельщики покидали Неаполь в сопровождении полицейских машин. "Страшно, это все ребята, учитывая что среди нас в салоне было 3 девушки. Спасибо, что мы родились в "рубашке"", - подытожил Бортник.

Напомним, во вчерашнем поединке Лиги чемпионов, "Наполи" одержал убедительную победу над "Шахтером".