Олимпиада-2018: назван бюджет церемонии открытия

Оргкомитет решил не тратить на мероприятие слишком много денег.

Открытие Олимпиады-2018 обошлось в десятки миллионов долларов Reuters

В южнокорейском Пхенчхане бюджет церемонии открытия зимних Олимпийских играх-2018 составил около 70 миллиардов вон (более 60 млн долларов).

Оргкомитет решил провести мероприятие при низкозатратном бюджете, рассказал исполнительный креативный директор церемоний открытия и закрытия Олимпиады-2018 Сон Сын Хван, пишет РИА Новости.

"… после Игр в Рио мы узнали, что там церемония была ориентирована на защиту окружающей среды, и оргкомитет решил провести церемонию при низкозатратном бюджете, поэтому мы получили 60 млрд вон (свыше 50 млн долларов — Ред)", — отметил он.

По словам управленца, "пришлось создать все с нуля". "За два месяца до церемонии нам выделили 10 млрд (более 9 млн долларов — Ред.) дополнительного бюджета, что нам помогло, установили LED-мониторы на сиденьях", — подчеркнул Сон Сын Хван.

Напомним, церемония открытия Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане прошла 9 февраля, первой традиционно на олимпийский стадион вышла сборная Греции. На соревнования приехали 33 украинских спортсмена.