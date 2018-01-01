Олимпиада-2018, онлайн-трансляция церемонии открытия Игр

Знаменосцем украинской команды будет олимпийская чемпионка биатлонистка Елена Пидгрушная.

Скриншот

Сегодня, 9 февраля, в 13.00 по киевскому времени начнется церемония открытия Олимпийских игр-2018 в южнокорейском Пхенчхане.

В Украине торжественное открытие Олимпиады будет показывать телеканал UA:Перший.

"Главред" проведет онлайн-трансляцию шоу.

Украину на Играх будут представлять 33 спортсмена в таких видах спорта как биатлон, лыжные гонки, лыжное двоеборье, фристайл, фигурное катание, санный спорт, фристайл, сноубординг, горнолыжный спорт и скелетон.

Знаменосцем украинской сборной будет биатлонистка Елена Пидгрушная.

По мнению экспертов, Украина может рассчитывать на три медали, а главными фаворитами соревнований традиционно будут сборные Норвегии, Германии, США и Канады.

Как пишут СМИ, Игры в Южной Корее станут одними из самых холодных в истории. Как минимум самыми холодными со времен Олимпиады в Лиллехаммере в Норвегии в 1994 году. На церемонии открытия каждый зритель получит специальные термо-одеяла и тёплые куртки.

Церемония открытия состоится на Олимпийском стадионе, специально построенном к Играм, после завершения которых арена будет разобрана, а на ее месте построят музей и различные развлекательные объекты.

Организаторы церемонии постарались сохранить ее детали в секрете. Но в СМИ уже появилась информация, что на открытии выступят звезды корейской поп-музыки, а главной темой церемонии открытия будет мир.

Также зрители смогут познакомиться с корейской культурой и самобытным творчеством этого народа. Покажут зрителям и последние технические достижения Республики Корея.

Организаторы пообещали, что церемония пройдет за 2 часа. Дело в том, что Олимпийский стадион является открытым, а температура в Пхенчхане будет колебаться от 2 по 5 градусов мороза, а с учетом сильного ветра будет достигать как минимум 10 градусов.

Напомним, ХХIII Зимние Олимпийские игры пройдут в южнокорейском городе Пхенчхан с 9 по 25 февраля 2018 года.

Всего на Олимпиаде 2018 будет разыграно 102 комплекта медалей.