Олимпиада-2018: расписание всех финалов соревнований

В Пхенчхан отправились 33 украинских спортсмена.

Стартуют XXIII зимние Олимпийские игры 24betting.ru

В пятницу, 9 февраля, в южнокорейском Пхенчхане стартуют XXIII зимние Олимпийские игры

Они будут седьмыми в истории Украины и на этот момент у нас семь выигранных медалей – пять в биатлоне и две в фигурном катании.

Отметим, что в Пхенчхан отправились 33 украинских спортсмена.

Украине прогнозируют рекордное количество медалей, но в то же время в Министерстве спорта говорят, что даже одна медаль уже будет успехом, пишет isport.ua.

Предлагаем Вашему вниманию расписание финалов зимней Олимпиады-2018 в южнокорейском Пхенчхане.

Суббота, 10 февраля

09:15. Лыжные гонки. Женщины, 7.5 км+7.5 км, скиатлон

12:00. Шорт-трек. Мужчины, 1500 м

13:00. Конькобежный спорт. Женщины, 3000 м

13:15. Биатлон. Женщины, 7.5 км, спринт

14:35. Прыжки с трамплина. Мужчины, средний трамплин NH

Воскресенье, 11 февраля

03:00. Сноуборд. Мужчины, слоупстайл

04:00. Горнолыжный спорт. Мужчины, скоростной спуск

08:15 Лыжные гонки. Мужчины, 15 км+15 км, скиатлон

09:00. Конькобежный спорт. Мужчины, 5000 м

11:50. Санный спорт. Мужчины, сани-одиночки

13:15. Биатлон. Мужчины, 10 км, спринт

14:00. Фристайл. Женщины, могул

Понедельник, 12 февраля

03:00. Сноуборд. Женщины, слоупстайл

05:20. Фигурное катание. Командное катание

06:45 Горнолыжный спорт. Женщины, гигантский слалом

12:10. Биатлон. Женщины, 10 км, гонка преследования

14:00. Фристайл. Мужчины, могул

14:00. Биатлон. Мужчины, 12.5 км, гонка преследования

14:30. Конькобежный спорт. Женщины, 1500 м

14:50. Прыжки с трамплина. Женщины, средний трамплин NH

Вторник, 13 февраля

03:00. Сноуборд. Женщины, хаф-пайп

08:00. Горнолыжный спорт. Мужчины, комбинация

12:00. Шорт-трек. Женщины, 500 м

12:30. Санный спорт. Женщины, сани-одиночки

13:00. Лыжные гонки. Женщины, спринт, классический стиль

13:00. Лыжные гонки. Мужчины, спринт, классический стиль

13:00. Конькобежный спорт. Мужчины, 1500 м

13:05. Керлинг. Дабл-микст

Среда, 14 февраля

03:30. Сноуборд. Мужчины, хаф-пайп

06:45. Горнолыжный спорт. Женщины, слалом

10:45. Лыжное двоеборье. Мужчины, малый (нормальный) трамплин + гонка 10 км

12:00. Конькобежный спорт. Женщины, 1000 м

13:05. Биатлон. Женщины, 15 км, индивидуальная гонка

13:20. Санный спорт. Мужчины, сани-двойки

Четверг, 15 февраля

03:30. Фигурное катание. Спортивные пары

04:00. Горнолыжный спорт. Мужчины, супер-гигант

06:30. Сноуборд. Мужчины, кросс

08:30. Лыжные гонки. Женщины, 10 км, свободный стиль

13:00. Биатлон. Мужчины, 20 км, индивидуальная гонка

13:00. Конькобежный спорт. Мужчины, 10000 м

14:30. Санный спорт. Командная эстафета

Пятница, 16 февраля

02:30. Скелетон. Мужчины, одиночки

05:15. Сноуборд. Женщины, кросс

08:00. Лыжные гонки. Мужчины, 15 км, свободный стиль

13:00. Конькобежный спорт. Женщины, 5000 м

13:00. Фристайл. Женщины, воздушная акробатика

Суббота, 17 февраля

03:00. Фигурное катание. Мужчины, одиночное катание

04:00. Горнолыжный спорт. Женщины, супер-гигант

05:30. Фристайл. Женщины, слоуп-стайл

11:30. Лыжные гонки. Женщины, 4х5 км, эстафета

13:15. Биатлон. Женщины, 12.5 км, масс-старт

13:20. Скелетон. Женщины, одиночки

14:00. Шорт-трек. Мужчины, 1000 м

14:30. Прыжки с трамплина. Мужчины, большой трамплин LH

15:00. Шорт-трек. Женщины, 1500 м

Воскресенье, 18 февраля

06:15. Фристайл. Мужчины, слоуп-стайл

06:45. Горнолыжный спорт. Мужчины, гигантский слалом

08:15. Лыжные гонки. Мужчины, 4х10 км, эстафета

13:00. Конькобежный спорт. Женщины, 500 м

13:00. Фристайл. Мужчины, воздушная акробатика

13:15. Биатлон. Мужчины, 15 км, масс-старт

Понедельник, 19 февраля

13:00. Конькобежный спорт. Мужчины, 500 м

13:15. Бобслей. Мужчины, экипажи-двойки

14:30. Прыжки с трамплина. Мужчины, большой трамплин LH, команды

Вторник, 20 февраля

03:00. Фигурное катание. Танцы на льду

03:30. Фристайл. Женщины, хаф-пайп

12:00. Шорт-трек. Женщины, 3000 м, эстафета

13:30. Биатлон. Смешанная эстафета

14:45. Лыжное двоеборье. Мужчины, большой трамплин + гонка 10 км

Среда, 21 февраля

04:00. Горнолыжный спорт. Женщины, скоростной спуск

06:15. Фристайл. Мужчины, ски-кросс

12:00. Лыжные гонки. Женщины, командный спринт, свободный стиль

12:00. Лыжные гонки. Мужчины, командный спринт, свободный стиль

13:00. Конькобежный спорт. Женщины, 2400 м, командная гонка преследования

13:00. Конькобежный спорт. Мужчины, 3200 м, командная гонка преследования

13:40. Бобслей. Женщины, экипажи-двойки

Четверг, 22 февраля

04:30. Фристайл. Мужчины, хаф-пайп

06:10. Хоккей. Женщины. Финальный матч

06:45. Горнолыжный спорт. Мужчины, слалом

12:00. Шорт-трек. Мужчины, 500 м

12:00. Шорт-трек. Женщины, 1000 м

12:00. Шорт-трек. Мужчины, 5000 м, эстафета

12:20. Лыжное двоеборье. Мужчины, командное перв-во, трамплин+эстафета 4x5 км

13:15. Биатлон. Женщины, 4х6 км, эстафета

Пятница, 22 февраля

02:30. Сноуборд. Женщины, биг-эйр

03:00. Фигурное катание. Женщины, одиночное катание

06:15. Фристайл. Женщины, ски-кросс

07:30. Горнолыжный спорт. Женщины, комбинация

12:00. Конькобежный спорт. Мужчины, 1000 м

13:15. Биатлон. Мужчины, 4х7.5 км, эстафета

Суббота, 23 февраля

03:00. Сноуборд. Мужчины, биг-эйр

04:00. Горнолыжный спорт. Командное первенство

05:00. Сноуборд. Женщины, параллельный гигантский слалом

05:00. Сноуборд. Мужчины, параллельный гигантский слалом

07:00. Лыжные гонки. Мужчины, 50 км, масс-старт, классический стиль

08:35. Керлинг. Мужчины

13:00. Конькобежный спорт. Женщины, масс-старт

13:00. Конькобежный спорт. Мужчины, масс-старт

Воскресенье, 24 февраля

02:05. Керлинг. Женщины

02:30. Бобслей. Мужчины, экипажи-четверки

06:10. Хоккей. Мужчины. Финальный матч

08:15. Лыжные гонки. Женщины, 30 км, масс-старт, классический стиль

Прямая трансляция церемонии будет показана 9 февраля на телеканале UA:ПЕРШИЙ. Начало программы – в 13:00. Кроме того, трансляцию из Пхенчхана организует канал Eurosport 1.