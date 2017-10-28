Оля Полякова под капельницей. "Суперблондинка" пожаловалась на "болячки"

Артистка была на процедуре в одной из столичных клиник.
Об этом говорится на ее странице в Instagram в подписи к фото, сделанному в одной из клиник Киева.
На снимке "Суперблондинка" лежит под капельницей.
"Началась куча работы, начались болячки! Женщина работать не должна, она должна сиять! Ща заправлюсь и полетим дальше!", — отметила артистка.
Ранее Оля Полякова рассказала, что у нее в Киеве в Октябрьском дворце во время съемок юмористического шоу "Лига смеха", судьей которого она является, из судейского кресла украли iPhone.