Оля Полякова под капельницей. "Суперблондинка" пожаловалась на "болячки"

Артистка была на процедуре в одной из столичных клиник.

Оля Полякова instagram.com/polyakovamusic

Украинская певицапожаловалась, что у нее появилось куча работы и начались "болячки".

Об этом говорится на ее странице в Instagram в подписи к фото, сделанному в одной из клиник Киева.

На снимке "Суперблондинка" лежит под капельницей.

"Началась куча работы, начались болячки! Женщина работать не должна, она должна сиять! Ща заправлюсь и полетим дальше!", — отметила артистка.

A post shared by Оля Полякова (@polyakovamusic) on Oct 28, 2017 at 8:40am PDT

Ранее Оля Полякова рассказала, что у нее в Киеве в Октябрьском дворце во время съемок юмористического шоу "Лига смеха", судьей которого она является, из судейского кресла украли iPhone.

Фото: instagram.com/polyakovamusic