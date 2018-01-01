"Он и Рокки Бальбоа". Ломаченко в США отобедал с легендарным Сталлоне: видео

Встреча состоялась на летней веранде одного из ресторанов Лос-Анджелеса.

Василий Ломаченко на ринге Reuters

Известный украинский боксер и чемпион мира по версии WBA в легком весе Василий Ломаченко в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) встретился во время ланча с легендарным актером и звездой боевиков Сильвестром Сталлоне.

Соответствующее видео было опубликовано менеджером спортсмена Эгисом Клима. Когда он представлял на камеру Сталлоне, актер, некогда прославившийся ролью боксера Рокки Бальбоа, как бы в шутку махнул громадным кулаком в сторону камеры и воскликнул: "Бум".

На ланче также присутствовал доктор Нил Эль Аттраче, который недавно прооперировал Ломаченко.

Напомним, ранее стало известно, когда украинский чемпион намерен вернуться на ринг после травмы.





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