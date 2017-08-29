"Они нас накажут". Луческу боится ошибок турецких футболистов в матче против сборной Украины

На стороне соперника будет полный стадион, заявил главный тренер сборной Турции.

Мирча Луческу tff.org

Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу рассказал о подготовке своей команды к матчу отбора на ЧМ-2018 против сборной Украины.

Об этом сообщает zbirna.com.

"Нам предстоит матч с очень организованной командой, отлично подготовленной физически, которая великолепно использует свободные зоны в обороне противника. Постараемся лишить Украину их козырей. Думаю, мы справимся с этим с точки зрения техники и опыта. У меня с Украиной долгая история… Они будут стараться изо всех сил выиграть у меня. Но я уверен, что хочу победить больше, чем украинцы!", — заявил румынский специалист.

"Украина — очень хорошая команда, но Турция даст адекватный ответ. Иногда результат не столь важен, как игра. Но не сейчас! Украина накажет нас за малейшую оплошность… Да, на стороне соперника будет полный стадион, но мы тоже очень хотим поехать на ЧМ-2018", — добавил Луческу.

Напомним, ранее главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко ответил на вопросы журналистов.

Фото: tff.org.