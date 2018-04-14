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Опубликовано видео с трибун странного стадиона-"сквозняка" к ЧМ-2018

Сегодня, 05:44

Стадион знаменит своими временными трибунами за воротами.

Стадион, Екатеринбург
Новый стадион в Екатеринбурге Фейсбук Б.Юзефпольского
В российском Екатеринбурге на построенной к ЧМ-2018 арене состоится тестовый матч.

При этом стадион знаменит своими временными трибунами за воротами — металлические конструкции выделяются на общем фоне и выглядят необычно и устрашающе.

На зрительских места побывали российские журналисты и засняли вид с самой верхней точки. В комментариях к видео эти трибуны называют самыми страшными среди всех стадионов предстоящего чемпионата мира по футболу-2018.




Напомним, ранее сообщалось, что на две синхронно вынесенные трибуны будут продавать самые дешевые билеты только для россиян.
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Россия, Екатеринбург, стадион, трибуны
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