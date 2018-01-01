Основной нападающий "Шахтера" намерен перейти в российский клуб – СМИ

По информации инсайдера, спортсмену осталось заключить соглашение.

Феррейра переходит в московский ЦСКА Фото: ФК Шахтер

Основной нападающий "Шахтера" Факундо Феррейра планирует перейти в московский футбольный клуб ЦСКА.

Как сообщает Record, для завершения трансфера футболисту, чей контракт заканчивается 30 июня 2018 года, осталось пройти медосмотр и заключить соглашение с российской стороной.

В издании отмечают, что 28-летнему аргентинскому форварду поступало предложение от португальской "Бенфики", однако он не смог отказаться от выгодного предложения ЦСКА.

Ферейра объявил об уходе из команды в связи с завершением текущего сезона. Он подчеркнул, что поступили предложения от различных европейских клубов, однако приоритетными для него являются Италия и Испания.

Напомним, португалец Паулу Фонсека решил продолжить работу в качестве главного тренера "Шахтера". Он останется в клубе еще на два года.

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