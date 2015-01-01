От ярких побед до громких поражений. Спортивные итоги 2016 года

"Главред" подводит итоги уходящего года для отечественного спорта.

Выступление сборной Украины в Рио оказалось настоящим фиаско Reuters

2016-й год для украинского спорта и многомиллионной армии болельщиков был полон противоречий: громкие победы сопровождались досадными и не всегда обязательными поражениями.предлагает читателям вспомнить главные события в украинском спорте, которые в уходящем году вызвали наибольший интерес.

Олимпиада-2016 в Рио. Фиаско украинской сборной

За всю историю участия в Олимпийских играх сборная Украины в ходе соревнований в Рио-де-Жанейро в 2016 году продемонстрировала самый скромный результат.

Олимпийский чемпион в Рио Олег Верняев Facebook НОК України

Украина заняла 31-е место в неофициальном медальном зачете, завоевав всего 11 наград: две золотые, пять серебряных и четыре бронзовые. Результаты Рио-2016 для украинских спортсменов стали основанием для многих специалистов и простых болельщиков говорить о настоящем фиаско отечественного спорта.

Олимпийский чемпион в Рио Олег Чебан Reuters

Следствием провала Украины на Олимпиаде в Рио стали скандалы, разразившиеся в отечественном спорте.

Команда украинских байдарочниц обвинила чиновников из Министерства молодежи и спорта в срыве подготовки, из-за чего спортсменки упустили медали Олимпиады в Рио. Кроме того, президент Федерации спортивной гимнастики Украины Стелла Захарова обвинила чиновников в неудачном выступлении национальной команды на Играх в Рио.

Россияне попали в допинговый скандал game2day.org

Также напомним, что Олимпиада в Рио сопровождалась грандиозным допинговым скандалом. МОК не стал отстранять сборную России от Олимпиады-2016 в полном составе, однако допустил российских спортсменов с массой оговорок. Суть решения свелась к тому, что каждый российский атлет должен был доказать свою невиновность.

Паралимпиада-2016 в Бразилии. Триумф воли украинских спортсменов

Паралимпийские игры 2016 года в бразильском Рио стали самыми успешными в истории украинских спортсменов. Наши ребята заняли третье место в командном зачете, завоевав 117 медалей, из которых 41 — золотая, 37 серебряных и 39 бронзовых. Это является также лучшим результатом в истории паралимпийской Украины.

Паралимпиада стала триумфом украинских спортсменов Reuters

До последнего времени рекордными были две четвертые позиции на Паралимпиадах 2008 и 2012 годов.

Блестящие результаты украинских паралимпийцев не оставили равнодушными ни простых болельщиков, ни главу государства. Президент Петр Порошенко назвал фантастическими итоги выступлений "сине-желтой" дружины на Паралимпийских играх-2016. "Браво, наши паралимпийцы!", — отметил президент.

Паралимпиец Игорь Цветов завоевал золотую медаль в Рио mynewsonline24.ru

Также напомним, что допинговый скандал ударил и по российским паралимпийцам. О недопуске российской команды на Игры в Рио было объявлено 7 августа. Международный паралимпийский комитет принял решение отстранить от Игр в Рио российскую сборную в полном составе на основе доклада Ричарда Макларена.

Полный ноль. Провал сборной Украины на Евро-2016 во Франции

Провальное выступление нашей национальной сборной на Евро-2016 стало для футбольной Украины настоящим шоком.

Евро-2016 стало для футбольной Украины настоящим шоком Reuters

Напомним, на ЕВРО сборная Украины, демонстрируя в общем-то неплохую игру в группе С, уступила всем соперникам — Германии (0:2), Северной Ирландии (0:2), а также Польше (0:1), не смогла выйти в 1/8 чемпионата и первой из команд-участниц прекратила участие в турнире.

Логичным итогом стал шквал критики и в адрес нашей команды, а также отставка Михаила Фоменко с должности главного тренера национальной сборной.

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Михаил Фоменко ушел в отставку с поста главного тренера сборной Украины Reuters

После провальных выступлений наших футболистов на полях Франции некоторые сборники дали довольно откровенные оценки своим выступлениям на Евро-2016.

Полузащитник Тарас Степаненко назвал выступление команды провальным, а защитник Артем Федецкий считал, ей не хватило фарта. "Может, кто-то скажет, что мы не грызли землю. Считаю, что в матчах против поляков и немцев команда делала все, чтобы добыть результат. Тот фарт, который было в отборе на Евро, его не было. При любых наших ошибках сразу же пропускали", — заявил Федецкий.

Сборная Украины на Евро-2016 Reuters

В то же время еще один полузащитник — Виктор Коваленко — на своей странице в Instagram извинился перед болельщиками. "Я уверяю, это только начало нашего пути, мы всем докажем, что мы едины с нашими болельщиками и будем биться в каждом матче!!!", — пообещал молодой "горняк".

Юбилейные титулы "Динамо" и "Шахтера", закат эпохи Луческу

Сезон 2015/2016 в Премьер-лиге подарил динамовцам 15-е чемпионство. Отрыв киевлян от извечного соперника — донецкого "Шахтера" составил 7 очков. Кроме того, киевляне также выиграли Суперкубок Украины, в финале победив все тех же "горняков". В свою очередь, "Шахтер" сумел добыть победу в Кубке Украины, завоевав уже свой 10-й трофей.

"Динамо" в 15-й раз стало чемпионом Украины УНИАН

Отметим, что по итогам чемпионата футбольная Украина лишилась сразу нескольких футбольных клубов. Харьковский "Металлист" не смог пройти лицензирование в Комитете аттестации Федерации футбола Украины. Кроме того, суд также удовлетворил ходатайство полиции и наложил арест на недвижимое имущество, принадлежащее ОАО "Футбольный клуб "Металлист" и ООО "Металлист Арена".

Противостояние "Шахтер" — "Динамо" Официальный сайт ФК "Шахтер"

В то же время по решению владельцев был расформирован донецкий "Металлург". Также в 2016 году ужгородская "Говерла" не прошла аттестацию для участия в Премьер-лиге Украины 2016/2017 и потеряла профессиональный статус.

Напомним, что сезон 2015/2016 годов стал последним в Украине для многолетнего наставника "Шахтера" Мирчи Луческу. Именно с его приходом "Шахтер" стал настоящим полюсом притяжения в украинском футболе, а его команда добыла первый в истории независимости европейский трофей.

Мирча Луческу Официальный сайт ФК "Шахтер"

Критики его недолюбливали за провокативность суждений и поступков, перманентное апеллирование к арбитрам и обвинения в адрес соперников. В то же время для донецкой торсиды Луческу оставался настоящим футбольным гуру, который вывел их родной клуб на качественно новые вершины.

Однако согласимся, что при всем этом румынский специалист, безусловно, стал явлением в украинском футболе, а с его отставкой с поста рулевого "Шахтера" ушла целая футбольная эпоха. Однако поклонники донецкого клуба верят, что с новым тренером "Шахтера" португальцем Паулу Фонсекой их любимцев в будущем ждут новые, яркие победы.

Команда года. "Шахтер" показал впечатляющие результаты в Лиге Европы

В 2016 году "Шахтер" достиг впечатляющих результатов на евроарене. Несмотря на случайный вылет в отборе Лиги чемпионов, подопечные Фонсеки уверенно выиграли все шесть матчей группового этапа Лиги Европы. В результате они досрочно гарантировали себе выход в плей-офф ЛЕ, а в 2017 году в 1/16 турнира сразятся с испанской "Сельтой".

"Шахтер" стал командой года twitter.com/FCShakhtar_eng

В группе ЛЕ соперниками "горняков" были бельгийский "Гент", португальская "Брага" и турецкий "Коньяспор". "Шахтер" одержал победы во всех матчах, набрал наибольшее количество очков в групповом раунде ЛЕ (18), забил больше всех голов (21), тем самым достигнув впечатляющей разницы мячей (+16).

Отметим, что "Шахтер" одержал победу в ключевой номинации УЕФА по итогам первой половины сезона в ТОП-10 национальных чемпионатах Европы. "Горняки" в среднем набирали 2,78 очка за матч и заслужили звания лучшей команды года.

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Также футболисты "Шахтера" показали наилучшие результаты в выездных матчах чемпионата, добывая в среднем 2,78 очка за игру. У ближайших преследователей из "Челси" этот показатель равен 2,44. Отметим, что "горняки" среди лучших и по результатам домашних матчей с тем же усредненным показателем в 2,78 очка за матч. Максимум набрали только итальянские "Ювентус" и "Рома", а следом за "Шахтером" расположились "Порту", "РБ Лейпциг", "Бенфика" и "Брага".

Новый рулевой "Шахтера" Паулу Фонсека Официальный сайт ФК "Шахтер"

Остается только пожелать "Шахтеру" добиться столь же впечатляющих результатов и в Лиге чемпионов в наступающем году.

Неоднозначные еврокубки: урок для "Динамо", опыт для "Зари"

В розыгрыше Лиги чемпионов киевское "Динамо" попало в довольно ровную группу вместе с итальянским "Наполи", португальской "Бенфикой" и турецким "Бешикташем". Однако надеждам болельщиков киевлян не суждено было сбыться. Украинская команда сумела набрать лишь 5 очков и заняла последнее место, закончив свои еврокубковые вступления.

Своеобразной ложкой меда можно назвать заключительный матч с "Бешикташем" в Киеве. Киевляне одержали свою самую крупную победу в групповом раунде еврокубков со счетом 6:0. Также отметим, что по ходу сезона в основной состав киевлян влилась цела группа молодых игроков, для которых выступление в самом престижном клубном турнире Европы стало хорошим уроком.

Киевляне одержали свою самую крупную победу в групповом раунде еврокубков Динамо Киев от Шурика

"Ситуация, сложившаяся в украинском футболе, подталкивает нас больше доверять своим ребятам. Несколько раз в неделю я стараюсь привлекать дублеров к тренировкам первой команды — после матчей вообще по семь-восемь человек. Мне очень важно лично видеть их прогресс, подсказывать, что именно я хотел бы видеть от них на поле", — объяснил главный тренер "Динамо" Сергей Ребров.

В свою очередь, луганская "Заря" впервые попала в групповой этап Лиги Европы и сразу попала в "группу смерти" с "Манчестер Юнайтед", "Фейеноордом" и "Фенербхаче". Луганчане смогли набрать всего два очка, однако это им не помешало показать зрелищную игру, команда получила неоценимый опыт игры против звезд мирового футбола.

"Заря" сыграла на знаменитом "Олд Траффорд" Reuters

"Для более удачного выступления в Лиге Европы нам не хватило, возможно, где-то и опыта, но в большей степени везения, ведь в домашнем поединке с "Фенербахче" мы пропустили мяч, который не позволил победить на пятой компенсированной минуте. Неплохо выглядели в Манчестере, пропустив совсем необязательный гол. А дома с "Фейеноордом" так вообще весь второй тайм играли в большинстве, но мяч, как заколдованный, не шел в ворота", — прокомментировал выступления в ЛЕ главный тренер "Зари" Юрий Вернидуб.

Двойной удар чемпионов. Громкие победы Усика и Ломаченко

В уходящем году два украинских чемпиона подарили нам настоящие боксерские праздники и доказали, что отечественный бокс — это не только победы братьев Кличко.

Александр Усик

В сентябре Александр Усик завоевал титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBO. В поединке против Кшиштофа Гловацки в польском Гданьске он уверенно перебоксировал своего соперника, и все трое судей отдали ему победу. Поединок продлился все 12 раундов, в которых украинец доминировал по ходу всего боя.

А уже в декабре в Лос-Анджелесе Усик успешно провел первую защиту титула, нокаутировав южноафриканца Табисо Мчуну по прозвищу "Скала" в 9-м раунде.

Отметим, что Усик также получил престижную награду. Украинца признали боксером года по версии WBO.

В свою очередь Василий Ломаченко в июне провел бой с чемпионом мира — пуэрториканцем Романом Мартинесом, победил нокаутом, став новым чемпионом мира по версии WBO во 2-м полулегком весе.

Василий Ломаченко boxingnews.com.ua

Кроме того, в конце ноября в Лас-Вегасе состоялся поединок за титул чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе между Ломаченко и ямайским спортсменом Николасом Уолтерсом. Бой закончился победой украинского боксера.

Напомним, что, по версии американского журнала The Ring, Ломаченко вошел в ТОП-10 лучших боксеров мира независимо от весовой категории (Р4Р). Кроме того, авторитетный американский портал Fightnews.com признал Ломаченко лучшим боксером 2016 года.

"Легендарный боксер". Владимир Кличко получил заслуженную награду

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Владимир Кличко получил престижную награду от Международной ассоциации любительского бокса. Украинскому боксеру досталась награда "Легендарный боксер". Она отмечает большой вклад украинца в сообщество боксеров.

Кличко получил заслуженную награду

Отметим, что Кличко-младший также выступал под эгидой AIBA и даже выиграл в любительском боксе Олимпийское золото Атланты-1996, потому награда эта вполне заслужена. Она выполнена в виде золотой перчатки и будет ежегодно вручаться спортсмену, заслужившему звание "легенды AIBA".

Напомним, что в уходящем году продолжалась целая сага по поводу боя-реванша Владимира Кличко с британцем Тайсоном Фьюри. Сначала переносилась дата боя, а в конце концов реванш и вовсе отменили. В тестах Фьюри обнаружили допинг, а сам боксер заявил о завершении карьеры.

Реваншу Кличко и Фьюри было не суждено сбыться Reuters

Впоследствии Фьюри признал у себя проблемы с психикой, рассказал о злоупотреблениях алкоголем и наркотиками, а Британский совет бокса приостановил действие его боксерской лицензии.

Но свято место пусто не бывает. Недавно было объявлено о долгожданном мегафайте двух олимпийских чемпионов и одних из лучших супертяжей современности, во время которого 29 апреля 2017 года на стадионе "Уэмбли" Энтони Джошуа встретится с Владимиром Кличко. При этом Джошуа и Кличко уже попозировали перед камерами и устроили дуэль взглядов.

Вскоре состоится мегафайт двух олимпийских чемпионов Reuters

Юная украинская теннисная надежда. Яркие победы Элины Свитолиной

В украинском теннисе появилась настоящая "звезда", способная принести Украине громкие титулы. В 2016 году наша первая ракетка Элина Свитолина стала одной из самых молодых победительниц турниров WTA.

Свитолина порадовала яркими победами rolandgarros.com

Украинская теннисистка выиграла уже свой четвертый титул в карьере. Из топовых соперниц в Куала-Лумпуре Свитолиной попалась лишь Эжени Бушар, с которой Элине довелось провести непростой трехсетовый финал. Этот триумф позволил уроженке Одессы впервые подняться на 14-ю строчку мирового рейтинга, на которой она пребывает и сейчас.

Элина Свитолина Reuters

В прошлом сезоне Свитолина выиграла 43 матча при 23 поражениях. Свитолина также добиралась до финала в Нью-Хейвене и Чжухае, а также вышла в четвертьфинал Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. На ее счету пять побед над оппонентками из топ-10, среди которых две — над первыми ракетками мира Сереной Уильямс и Анжелик Кербер.

Быстрые шахматы по-украински. Триумф Иванчука и Музычук в Катаре

А буквально вчера, 28 декабря, наша шахматистка Анна Музычук стала чемпионкой мира по быстрым шахматам на соревнованиях, которые проходят в Дохе (Катар). Украинка обеспечила себе победу за тур до окончания турнира, став недосягаемой для соперниц.

Наш же шахматист Василий Иванчук в драматической концовке чемпионата мира по рапиду сумел удержать первую позицию, впервые в карьере выиграв мировое первенство. В заключительной партии украинец победил Гранта Мелкумяна из Грузии и обеспечил себе победу в турнире. Любопытно, что ранее он деклассировал чемпиона мира по "длинным" шахматам Магнуса Карлсена.