Отбор на ЧМ-2018. Анонс матча сборных Косово и Украины

Альтернативы победе сегодня у нашей команды нет.

Что ж, еще два игровых дня, очередной отборочный цикл останется позади, и Европа назовет сразу 9 сборных, которые забронируют себе путевки на чемпионат мира.

Об этом пишет football.

Как и прогнозировалось сразу же после жеребьевки, группа с участием сборной Украины под литерой I оказалась самой непредсказуемой, причем даже в более жесткой форме, чем ожидалось. Лишь 16 очков у команды, занимающей первое место (а это 8 потерянных!), и такого низкого показателя нет более ни в одной из остальных восьми групп.

Многие прогнозировали, что сборная Хорватии уж точно будет первой, а удел остальных сборных — борьба за право сыграть в плей-офф. Не исключено, что первая часть таки сбудется, но за два заключительных тура говорить об этом оснований мало. Всё в нашей группе так под занавес запуталось, что совершить решающий рывок в финишных клетках турнирной дистанции может любой, и в том числе сборная Украины. Едва завершился предыдущий тур, в котором наша команда отыграла не лучшим образом, проиграв в Исландии, как было очень быстро просчитано, что две победы украинцев в матчах со сборными Косова и Хорватии железно не гарантируют им первое место. Но сегодня имеем как раз тот случай, когда нужно ставить задачу выиграть эти два матча, а уж к чему это приведет, высшие футбольные силы сами раздадут всем сестрам по серьгам.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, едва в Харькове началась подготовка к двум заключительным матчам, сразу же обозначил перед своими подопечными приоритеты — вся концентрация на матче со сборной Косова. И можно только сожалеть, что к "двум финалам", как назвал предстоящие игры Андрей Шевченко, сборная Украины подошла не в своем оптимальном варианте. За отборочный цикл наставнику нашей команды более-менее удалось подогнать друг к другу обойму имеющихся в его распоряжении футболистов, в которой на многие позиции не было альтернативных вариантов. Но буквально перед самым сбором "вылетел" Ярослав Ракицкий, а затем к нему присоединился Богдан Бутко. Пришлось искать пожарные варианты, и если Александр Караваев уже неоднократно вызывался в сборную, то Игорь Пердута и Павел Лукьянчук для национальной сборной — это новые имена.

Наш сегодняшний соперник ни на что и не претендовал в этом отборочном цикле, и добросовестно исполнял роль статиста в группе I. Однако не безропотного, а показывая зубы. Самый последний пример — минимальное поражение в Хорватии 0:1, это притом, что у себя дома косовары "скрутились" тем же хорватам с теннисным счетом 0:6. Собственно, это был единственный погром сборной Косова в играх с претендентами на поездку на чемпионат мира, в остальных же играх команда Альберта Буньяку не давала загнать себя за Можай. И если вспоминать матч первого круга между сборными Украины и Косова, то крупного счета наши футболисты добились лишь в заключительные 10 минут игры.

Излишне говорить, что как раз отсутствием каких-либо задач и опасен наш сегодняшний оппонент. Что не скрывает и главный тренер косоваров. "Соперник многое ставит на карту… Ведь, не забив гол в первой половине тайма, соперник, видимо, начнет рисковать. В этом наш шанс!", — и тут Альберт Буньяку зрит, что называется, в корень. Собственно, и озвучив задачу сборной Украины – быстрый гол, а лучше два, избавит футболистов от нервотрепки, да и силы позволит сэкономить на игру, которая будет в ближайший понедельник. Это, конечно же, в идеале, но альтернативы победе сегодня у нашей команды нет.

Англичанин Крейг Поусон отработает сегодняшний матч в албанском городе Шкодер. Ему 38 лет, и категорию ФИФА имеет с 2015 года. В активе Поусона 17 международных матчей, и с участием украинской команды был только один — в 2015 году сборная Украины (U-19) переиграла своих сверстников из Черногории 2:0. В проведенных матчах английский рефери назначил 3 пенальти — 1 в ворота хозяев, 2 — гостей. Красные карточки хозяевам Поусоном не показывались ни разу, в то время как гостям две. Соотношение хозяева-гости у 78-ми желтых карточек 36:42.

Напомним, главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич назвал причину упущенной победы над "Зарей".