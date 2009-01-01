Отбор на ЧМ-2018. Букмекеры назвали фаворита в матче Косово — Украина

Наибольшую уверенность в успехе гостей испытывают аналитики youwin и Sportingbet.
Об этом сообщает специализированный портал Betexplorer.
Портал собрал данные 26 ведущих контор мира, согласно которым средняя ставка на победу сборной Украины составляет 1,13 к 1, на победу команды Косово — 19,33 к 1, на ничью — 8,14 к 1.
Наибольшую уверенность в успехе гостей испытывают аналитики youwin и Sportingbet — их коэффициент на победу украинской сборной составляет мизерные 1,10. Самый высокий коэффицент на успех "сине-желтых" — у компании 10Bet - всего 1,18.
Напомним, матч Косово — Украина состоится сегодня в албанском Шкодере. Начало игры — в 21.45 по киевскому времени.