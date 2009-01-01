Отбор на ЧМ-2018. Букмекеры назвали фаворита в матче Косово — Украина

Наибольшую уверенность в успехе гостей испытывают аналитики youwin и Sportingbet.

Букмекеры назвали фаворита в матче Косово — Украина Фото: Обозреватель

В предстоящем матче отбора на ЧМ-2018 сборной Украины с командой Косово подопечные Андрея Шевченко являются явными фаворитами на ставках букмекерских контор.

Об этом сообщает специализированный портал Betexplorer.

Портал собрал данные 26 ведущих контор мира, согласно которым средняя ставка на победу сборной Украины составляет 1,13 к 1, на победу команды Косово — 19,33 к 1, на ничью — 8,14 к 1.

Наибольшую уверенность в успехе гостей испытывают аналитики youwin и Sportingbet — их коэффициент на победу украинской сборной составляет мизерные 1,10. Самый высокий коэффицент на успех "сине-желтых" — у компании 10Bet - всего 1,18.

Напомним, матч Косово — Украина состоится сегодня в албанском Шкодере. Начало игры — в 21.45 по киевскому времени.