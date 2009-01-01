Отбор на ЧМ-2018. На матчи с Косово и Хорватией Шевченко вызвал 7 легионеров

Приглашение футболистам из иностранных чемпионатов на сбор национальной команды было отправлено заранее.

Андрей Шевченко УНИАН

На ближайший сбор главной футбольной дружины Украины, включающий в себя отборочные матчи чемпионата мира против сборных Косово (6 октября) и Хорватии (9 октября), главный тренер сборной странывызвал семь игроков, выступающих в иностранных чемпионатах.

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы ФФУ.

Отмечается, что вызовы уже получили Евгений Коноплянка ("Шальке 04", Германия), Андрей Ярмоленко ("Боруссия Д", Германия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Руслан Ротань, Эдуард Соболь (оба — "Славия", Чехия), Руслан Малиновский ("Генк", Бельгия) и Александр Кучер ("Кайсериспор", Турция).

Согласно регламенту ФИФА, приглашение футболистов из иностранных чемпионатов на сбор национальной команды было отправлено заранее. Полный список игроков, вызванных на октябрьский сбор, будет объявлен позже.

Напомним, ранее сообщалось, что в рейтинге ФИФА сборная Украины поднялась на три строчки.