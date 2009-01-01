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Отбор на ЧМ-2018. Стартовал матч Косово — Украина

Сегодня, 21:45

Подопечные Андрея Шевченко проводят в Албании матч отбора на ЧМ-2018.

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Названы составы команд в матче Косово — Украина president.gov.ua
В пятницу, 6-го октября, в Албании начался поединок отбора на Чемпионат мира-2018 между Украиной и Косово.

Накануне матча команды назвали стартовые составы:

Косово: Уйкани – Войвода, Рахмани, Яшаница, Пачарада – Криезиу, Мусоли – Рашица, Халими, Целина – Муричи.

Украина: Пятов — Караваев, Ордец, Хачериди, Матвиенко — Сидорчук, Ротань, Гармаш — Коноплянка, Ярмоленко — Кравец.

Запасные: Лунин, Пердута, Кучер, Степаненко, Малиновский, Марлос, Лукьянчук, Буяльский, Беседин, Шепелев, Соболь, Коваль.

Напомним, ранее букмекеры назвали фаворита в матче Косово — Украина.

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ЧМ 2018, Украина, Косово, сборные
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