Отбор на ЧМ-2018. Стартовал матч Косово — Украина

Подопечные Андрея Шевченко проводят в Албании матч отбора на ЧМ-2018.
Накануне матча команды назвали стартовые составы:
Косово: Уйкани – Войвода, Рахмани, Яшаница, Пачарада – Криезиу, Мусоли – Рашица, Халими, Целина – Муричи.
Украина: Пятов — Караваев, Ордец, Хачериди, Матвиенко — Сидорчук, Ротань, Гармаш — Коноплянка, Ярмоленко — Кравец.
Запасные: Лунин, Пердута, Кучер, Степаненко, Малиновский, Марлос, Лукьянчук, Буяльский, Беседин, Шепелев, Соболь, Коваль.
Напомним, ранее букмекеры назвали фаворита в матче Косово — Украина.