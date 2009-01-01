Отбор на ЧМ-2018. После первого тайма матча Украина — Хорватия счет 0:0

Команды ушли на перерыв с нулевой ничьей.
Украина – Хорватия – 0:0
Сборная Украины показала себя сильной командой. Украинцы больше создавали опасных моментов у ворот хорватов.
Так Ракицкий мог отличиться уже буквально на первых минутах матча после подачи углового Коноплянки. Ярослав пробил метров с 30-ти, но вратарь хорватов перевл мяч на угловой. Ротань бил после паса Коноплянки, но тоже мимо ворот.
Опасный удар Степаненко издалека — мяч просвистел возле девятки.
Еще один момент был у Кноплянки. Караваев дал пас, Ярмоленко шикарно прошел по флангу, навесил и Коноплянка головой пробил мимо ворот.
Команды ушли на перерыв с нулвой ничьей.
Составы команд:
Украина. Пятов – Хачериди, Ракицкий, Матвиенко, Степаненко, Гармаш, Марлос, Ярмоленко, Караваев, Ротань, Коноплянка
Запасные: Лунин, Коваль, Кучер, Соболь, Малиновский, Шепелев В., Буяльский, Сидорчук, Зинченко, Пердута, Коваленко, Беседин.
Хорватия. Субашич – Врсалько, Митрович, Ловрен,Вида, Перишич, Модрич, Бадель, Ракитич, Крамарич, Манджукич
Запасные: Ливакович, Калинич Л., Милич, Нижич, Чалета-Цар, Пиварич, Рог, Брадарич, Пашалич, Сантини, Чоп
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