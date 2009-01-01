Отбор на ЧМ-2018. Шевченко назвал причину поражения сборной Украины от хорватов

Хочу поблагодарить болельщиков, что пришли на стадион и создали такую атмосферу, подчеркнул главный тренер сборной Украины.

Андрей Шевченко ffu.org.ua

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал поражение в матче отбора на ЧМ-2018 против команды Хорватии.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.

"Хочу поблагодарить болельщиков, что пришли на стадион и создали такую атмосферу. Я слышал про инцидент со смертью болельщика — вроде бы что-то с сердцем. Очень жаль, когда такое случается. Мои соболезнования", — сказал он.

"У Хорватии очень много высококлассных игроков, которые постоянно играют в больших матчах. Они показали хорошую готовность, и после перерыва в определенный момент начали нас поджимать. Вместе с этим проявились и наши проблемы, игроки стали допускать ошибки, что сказалось на общем результате.

"Сейчас же получилось так, что индивидуальный уровень игроков вышел на первый план. Когда команду загоняют в угол, как сейчас было с Хорватией, очень многое решает класс футболистов. Вот сейчас как раз тот случай", — добавил Шевченко.

В свою очередь, главный тренер сборной Хорватии Златко Далич также прокомментировал победу своей команды в матче с Украиной, сообщает football.ua.

"Сегодня герой не только Крамарич, но и вся сборная Хорватии. Мы не сделали много изменений по ходу игры, надеялись на свои сильные стороны, что и принесло результат", — сказал Далич.

"Мы хотели не пропустить, сохранив свои ворота сухими. Во втором тайме мы рассчитывали перейти на интенсивную игру, с расчетом забить в атаке.

Мы были готовы к игре соперника на флангах — не только к действиям Марлоса, но и Коноплянки. Мы настраивались на активную игру на флангах, поэтому без особых проблем перекрыли эти зоны", — подчеркнул главный тренер сборной Хорватии.

Напомним, в понедельник вечером, 9 октября, в Киеве сборная Украины проиграла команде Хорватии со счетом 0:2 в заключительном матче группового раунда отбора на ЧМ-2018 и лишилась шансов продолжить борьбу за путевку в мундиаль.

Фото: ФФУ.