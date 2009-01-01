Отбор на ЧМ-2018: Украина проиграла Исландии, видео гола

Игра проходила в Рейкьявике, за ней следил арбитр из Шотландии.
Игра проходила на стадионе "Лаугардалсвеллур", за ней следил арбитр из Шотландии.
Почти до середины первой половины противостояния футболисты не создали ни одного голевого момента.
Между тем на 22-й минуте исландец Сигурдссон получил мяч с левого фланга, ему никто не мешал, он вполне мог забивать, однако завозился, и Степаненко пресек возможную попытку штурма ворот украинцев.
Позже наши спортсмены создали несколько опасных моментов, но так и не забили. В частности, Матвиенко удачно сыграл на подборе и нашел пасом Коноплянку в штрафной, тот прострелил в центр, а замкнуть передачу оказалось некому.
Во втором тайме ситуация изменилась, уже на первых минутах соперники украинцев открыли счет — исландцы пробили слева, вратарь фиксировал мяч у себя, но его выбил Гудмундссон, после чего Сигурдссон забил уже в пустые ворота. Арбитр фола не усмотрел. Позже Сигурдссон оформил дубль — получил передачу с правого фланга в штрафную и пробить мимо голкипера.
Исландия — Украина 2:0
Голы: Сигурдссон, 47, 66
Исландия: Халльдоурссон — Севарссон, Ингасон, Р.Сигурдссон, Магнуссон — Халльфредссон (Скуласон, 89), Гуннарссон — Гудмундссон, Г.Сигурдссон (Финнбогасон, 90+2), Бьярнасон — Бодварссон (Сигурдарсон, 67);
Украина: Пятов — Бутко, Хачериди, Ракицкий, Матвиенко — Степаненко (Ротань, 76), Малиновский (Зинченко, 71) — Коноплянка, Коваленко, Ярмоленко — Беседин (Кравец, 71);
Предупреждения: Халльфредссон, Сигурдссон — Малиновский, Коваленко, Зинченко.
Видео второго гола Сигурдссона
Напомним, 2 сентября в Харькове сборная Украины обыграла Турцию со счетом 2:0, оба гола в первом тайме забил нападающий Андрей Ярмоленко. Узнать больше о противостоянии можно здесь.
Видео: Techno Viking