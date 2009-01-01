Отбор на ЧМ-2018: Украина проиграла Исландии, видео гола

Игра проходила в Рейкьявике, за ней следил арбитр из Шотландии.

Игроки сборной Украины, иллюстрация Reuters

В столице Исландии — Рейкьявике — прошел матч отборочного турнира на чемпионат мира по футболу 2018 между, он закончился со счетом 2:0.

Игра проходила на стадионе "Лаугардалсвеллур", за ней следил арбитр из Шотландии.

Почти до середины первой половины противостояния футболисты не создали ни одного голевого момента.

Между тем на 22-й минуте исландец Сигурдссон получил мяч с левого фланга, ему никто не мешал, он вполне мог забивать, однако завозился, и Степаненко пресек возможную попытку штурма ворот украинцев.

Позже наши спортсмены создали несколько опасных моментов, но так и не забили. В частности, Матвиенко удачно сыграл на подборе и нашел пасом Коноплянку в штрафной, тот прострелил в центр, а замкнуть передачу оказалось некому.

Во втором тайме ситуация изменилась, уже на первых минутах соперники украинцев открыли счет — исландцы пробили слева, вратарь фиксировал мяч у себя, но его выбил Гудмундссон, после чего Сигурдссон забил уже в пустые ворота. Арбитр фола не усмотрел. Позже Сигурдссон оформил дубль — получил передачу с правого фланга в штрафную и пробить мимо голкипера.

Исландия — Украина 2:0

Голы: Сигурдссон, 47, 66

Исландия: Халльдоурссон — Севарссон, Ингасон, Р.Сигурдссон, Магнуссон — Халльфредссон (Скуласон, 89), Гуннарссон — Гудмундссон, Г.Сигурдссон (Финнбогасон, 90+2), Бьярнасон — Бодварссон (Сигурдарсон, 67);

Украина: Пятов — Бутко, Хачериди, Ракицкий, Матвиенко — Степаненко (Ротань, 76), Малиновский (Зинченко, 71) — Коноплянка, Коваленко, Ярмоленко — Беседин (Кравец, 71);

Предупреждения: Халльфредссон, Сигурдссон — Малиновский, Коваленко, Зинченко.

Видео второго гола Сигурдссона

Напомним, 2 сентября в Харькове сборная Украины обыграла Турцию со счетом 2:0, оба гола в первом тайме забил нападающий Андрей Ярмоленко. Узнать больше о противостоянии можно здесь.

Видео: Techno Viking