Отдали инициативу "Александрии". Тренер БАТЭ разочарован игрой подопечных

Белорусы в очередной раз упустили нити игры, отметил Ермакович.

Александр Ермакович fcbate.by

Главный тренер белорусского БАТЭ Александр Ермакович разочарован игрой своих подопечных в, они отдали инициативу сопернику.

Об этом он заявил после противостояния, говорится на сайте клуба из Беларуси.

В то же время специалист утверждает, что александрийцы не сумели чем-то удивить игроков БАТЭ.

"… В очередной раз упустили нити игры и отдали инициативу сопернику. Это самое большое разочарование", — отметил наставник.

По его словам, "команда, обладающая таким опытом выступлений в еврокубках, на международной арене, не имеет права так действовать после своего гола". "Мы готовились именно к такой игре соперника… Больше разочаровала наша игра", — добавил тренер.

Напомним, БАТЭ и "Александрией" сыграли между собой 17 августа в белорусском Борисове на "Борисов-Арене", матч завершился со счетом 1:1. Узнать больше о противостоянии можно здесь.

Фото: fcbate.by