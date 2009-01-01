Отдали инициативу "Александрии". Тренер БАТЭ разочарован игрой подопечных

Белорусы в очередной раз упустили нити игры, отметил Ермакович.
Об этом он заявил после противостояния, говорится на сайте клуба из Беларуси.
В то же время специалист утверждает, что александрийцы не сумели чем-то удивить игроков БАТЭ.
"… В очередной раз упустили нити игры и отдали инициативу сопернику. Это самое большое разочарование", — отметил наставник.
По его словам, "команда, обладающая таким опытом выступлений в еврокубках, на международной арене, не имеет права так действовать после своего гола". "Мы готовились именно к такой игре соперника… Больше разочаровала наша игра", — добавил тренер.
Напомним, БАТЭ и "Александрией" сыграли между собой 17 августа в белорусском Борисове на "Борисов-Арене", матч завершился со счетом 1:1. Узнать больше о противостоянии можно здесь.
Фото: fcbate.by