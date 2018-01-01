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Месть за Емельяненко: на UFC Fight Nights Волков избил Вердума. Фото, видео

Сегодня, 14:12
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1 / 4 Фото: Reuters

В четвертом раунде российский боец отправил соперника в нокаут.

На UFC Fight Night 127 российский боец Александр Волков победил бразильца Фабрисио Вердума, вошедшего в историю тем, что нанес первое поражение в карьере легенде ММА Федору Емельяненко.

Главным бой вечера между Вердумом и Волковым прошел 17 марта 2018 года на "О2 Арене" (Лондон, Великобритания).

Переломной в бою стал третий раунд, в котором росийский боец приспособился к сопернику и перевел бой из партера в стойку, а в четвертом Волков нокаутировал бразильца. Победа стала для Александра четвертой подряд в UFC.

Вердум за этот бой получил 340 тысяч долларов. Волков заработал 134 тысячи долларов вместе с бонусами.

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Теги:  
Александр Волков, Фабрисио Вердум, UFC, ММА
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