"Ответственность беру на себя". Шевченко рассказал о провале сборной в отборе на ЧМ-2018

Нам нужно было психологически разгрузить команду, открыть ее для болельщиков, рассказал главный тренер сборной.

Андрей Шевченко fcdynamo.kiev.ua

В отборочном цикле на ЧМ-2018 сборная Украины столкнулась с трудностями психологического состояния футболистов.

Об этом главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил на пресс-конференции, сообщает sport.ua.

"Нам нужно было психологически разгрузить команду, открыть ее для болельщиков. У нас нет сегодня разделений на клубы. Каждый из ребят, которые приезжают, объедены единой целью и единым направлением. На протяжении цикла у нас было много кадровых проблем, с этим мы столкнулись. В то же время мы вызывали многих молодых игроков, некоторые из них получили место в основном составе. Проблемными были позиции крайних защитников и нападающего. Сталкивались с этими проблемами на протяжении всего отборочного цикла", — заявил он.

"Да, мы не достигли результата. К сожалению, команда не вышла на ЧМ, и я беру ответственность за это на себя. Это моя вина. Не вышли на чемпионат мира, но боролись до конца. Мы в последнем матче боролись за выход, могли выйти как с первого места, так и попасть в плей-офф", — отметил Шевченко.

Он также подчеркнул, что сборная Украины двигается в правильном направлении.

"Вижу прогресс в игре команды, вижу, что она может играть лучше. Я хочу остаться главным тренером сборной Украины. Я вижу прогресс у игроков, и надеюсь, что мы сможем создать хорошую команду. Дальнейшее слово за президентом ФФУ и Исполкомом", — добавил главный тренер сборной Украины.

Напомним, 9 октября, в Киеве на НСК "Олимпийский" состоялся матч последнего, 10-го тура группового этапа квалификации ЧМ-2018 по футболу. Сборная Хорватии обыграла сборную Украины и заняла второе место в группе I.