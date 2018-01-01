Пакьяо выразил готовность драться с Ломаченко

Филлипинский боец пригласил украинца сразиться в Маниле.

Василий Ломаченко заявил, что не видит смысла во встрече с Пакьяо. УНИАН

Легендарный боксер Мэнни Пакьяо выразил готовность провести бой против украинца Василия Ломаченко.

По его словам, переговоры о встрече могут начаться после 14 июля, когда филлипинец проведет бой против Лукаса Матиссе

"В моих планах есть бой с Ломаченко. Я бы хотел, чтобы поединок прошел тут, в Маниле. Впрочем, не важно, будет это Ломаченко или кто-то другой, если бой будет проводиться в Маниле - ок, без проблем", - цитирует Пакьяо BoxingScene.

Ранее промоутер Пакьяо Боб Арум заявлял, что боксер хочет встречи с Ломаченко, "которого многие тоже считают лучшим. В свою очередь украинский спортсмен говорил, что ему за этот бой предлагали 5 миллионов долларов, однако он отказался от поединка, так как не видит в нем смысла.

В марте 2018 года Ломаченко заявил, что его следующим соперником станет венесуэлец Хорхе Линарес, чемпион мира в полулегкой, 2-й полулегкой и легкой весовых категориях. Бой должен состояться 12 мая.