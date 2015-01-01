Панамский чемпион мира готов драться с Ломаченко

Команде боксера из Панамы нужно "интересное предложение".
Об этом на пресс-конференции в Панаме рассказала менеджер первого спортсмена Лесбиа Де Мосс, пишет Boxing News.
По ее словам, команда боксера в 2017 году хочет провести одну-две защиты чемпионского титула.
"Если появится возможность проведения объединительного боя с Василием Ломаченко — мы готовы, но только если будет интересное предложение... Хотим немного более легкого боя после двух тяжелых поединков", — отметила она.
Ранее в американском Лас-Вегасе прошел бой между Василием Ломаченко и ямайским спортсменом Николасом Уолтерсом за титул чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе, украинец завоевал победу техническим нокаутом.