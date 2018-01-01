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Паралимпийские игры-2018: какими рекордами поразило открытие

Вчера, 15:36
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1 / 13 (УНИАН)

На Паралимпиаду прибыли и 30 паралимпийских спортсменов из Украины.

Паралимпиада-2018 установила рекорд по количеству участников: в Пхенчхан (Республика Корея) из 49 стран на соревнования прибыли 567 спортсменов. Среди участников Игр – и 30 паралимпийцев из Украины.

Торжественную церемонию открытия ХІІ зимних Паралимпийских игр-2018 провели 9 марта на 35-тысячном стадионе.

Как сообщает УНИАН, всего во всемирном форуме спортсмены-инвалиды разыграют 80 комплектов наград в шести видах спорта:

  • лыжные гонки,
  • биатлон,
  • горнолыжный спорт,
  • следж-хоккей,
  • сноубод,
  • керлинг.

Украинцы будут соревноваться в трех видах спорта: лыжные гонки, биатлон и сноуборд.

Церемония закрытия Паралимпиады назначена на 18 марта.

Во время проводов в Пхенчхан гимн для Паралимпийской сборной исполнили Монатик и участники "Голос.Дети". Видео уже появилось на YouTube.

Напомним, на летних Паралимпийский играх в Рио-де-Жанейро украинская сборная выступила с фантастическим успехом, завоевав 117 медалей.
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Паралимпийские игры-2018, Паралимпиада, Корея
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