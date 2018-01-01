Паралимпийские игры-2018: какими рекордами поразило открытие

На Паралимпиаду прибыли и 30 паралимпийских спортсменов из Украины.
Паралимпиада-2018 установила рекорд по количеству участников: в Пхенчхан (Республика Корея) из 49 стран на соревнования прибыли 567 спортсменов. Среди участников Игр – и 30 паралимпийцев из Украины.
Торжественную церемонию открытия ХІІ зимних Паралимпийских игр-2018 провели 9 марта на 35-тысячном стадионе.
Как сообщает УНИАН, всего во всемирном форуме спортсмены-инвалиды разыграют 80 комплектов наград в шести видах спорта:
Украинцы будут соревноваться в трех видах спорта: лыжные гонки, биатлон и сноуборд.
Церемония закрытия Паралимпиады назначена на 18 марта.
Во время проводов в Пхенчхан гимн для Паралимпийской сборной исполнили Монатик и участники "Голос.Дети". Видео уже появилось на YouTube.
Напомним, на летних Паралимпийский играх в Рио-де-Жанейро украинская сборная выступила с фантастическим успехом, завоевав 117 медалей.