Паралимпийские игры-2018: какими рекордами поразило открытие

На Паралимпиаду прибыли и 30 паралимпийских спортсменов из Украины.

Паралимпиада-2018 установила рекорд по количеству участников: в Пхенчхан (Республика Корея) из 49 стран на соревнования прибыли 567 спортсменов. Среди участников Игр – и 30 паралимпийцев из Украины.

Торжественную церемонию открытия ХІІ зимних Паралимпийских игр-2018 провели 9 марта на 35-тысячном стадионе.

Как сообщает УНИАН, всего во всемирном форуме спортсмены-инвалиды разыграют 80 комплектов наград в шести видах спорта:

лыжные гонки,

биатлон,

горнолыжный спорт,

следж-хоккей,

сноубод,

керлинг.

Украинцы будут соревноваться в трех видах спорта: лыжные гонки, биатлон и сноуборд.

Церемония закрытия Паралимпиады назначена на 18 марта.

Во время проводов в Пхенчхан гимн для Паралимпийской сборной исполнили Монатик и участники "Голос.Дети". Видео уже появилось на YouTube.

Напомним, на летних Паралимпийский играх в Рио-де-Жанейро украинская сборная выступила с фантастическим успехом, завоевав 117 медалей.