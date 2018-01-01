Павелко раскритиковали за предложение отдать "Динамо" в "другие руки"

Президенту ФФУ намекнули судом.

УНИАН

"Что касается "Динамо" и того, что Игорь Суркис окучивает олигархов, стреляет у них крупные суммы на содержание клуба, а потом не возвращает. Это уж на уровне "развернул кулак и в морду"! Иначе – в суд", - заявил Франков.

"Пусть Павелко назовет того олигарха или "олигарха", у кого Суркис взял деньги и вовремя не отдал. Без конкретных фамилий и имен это не более чем словесный понос человека, который уничтожает, убивает всё, к чему прикасается. Человека, для которого лживый пафос и личные амбиции значат всё, а футбол – ничего", - отметил эксперт.

Также он прокомментировал предложение Павелко отдать Динамо Киев в "другие руки".

"Динамо" досталось Суркисам бесплатно и они теперь жируют за счет знаменитого клуба? Уж ты, моя лапочка… В 1993 году Павелко еще пешком под стол ходил, а когда он вкладывался в строительство ночного клуба, Суркисы тратили на "Динамо" миллионы", - отметил Франков.

"Андрей Васильевич, ты сколько своих средств вложил в футбол? А сколько вкладываешь сейчас? "Динамо" действительно досталось Суркисам бесплатно. Со своими немаленькими долгами, с прогнившим стадионом, где под трибунами бегали крысы, с базой на два кривых поля и старое двухэтажное здание, фактически советской общагой. За это время они, вражины этакие, построили 9 полей с подогревом, новое здание базы на 12 тысяч квадратных метров, манеж, детско-юношескую школу на Нивках – снова новое здание, снова поля. За свой счет, не за государственный! В "Динамо", помимо академических групп всех возрастов, занимается футболом до полутора тысяч детей", - добавил эксперт.

Он также отметил, что заявления Павелко о якобы плохой подготовке стадиона "Динамо" имени Лобановского к проведению финала Женской Лиги Чемпионов являются просто "бредом". "Стадион "Динамо" имени Лобановского якобы плохо подготовился к финалу Женской Лиги чемпионов. Ну, это вообще конченый бред. Никто в УЕФА не требовал накрытия трибун и никто не мог такого обещать – потому что конструкция стадиона этого не позволяет, это было бы попросту опасно для зрителей!", - сообщил Франков.

"Зато "Динамо" вложило в ремонт и без того вполне пригодного к игре стадиона 20 миллионов гривень – в замену кресел, ремонт туалетов, дорожек и так далее. Хотел бы я знать, сколько Павелко и его организация вложат в ремонт "Олимпийского"! Например, перестанет ли протекать крыша, из-за чего вода льется прямиком в ВИП-ложи (извините, рассказывали!), о которых он так заботится. Понимаю, тут речь идет исключительно о государственных, народных деньгах. Ох, интересно будет послушать их отчет, куда именно эти денежки будут вложены!", - отметил футбольный эксперт.

Напоминим, на прошлой неделе на сайте "Динамомания" вышло обширное интервью вице-президента УЕФА Григория Суркиса.

В разговоре с одним из руководителей УЕФА журналисты затронули тему многочисленных скандалов, связанных с ФФУ, и возможных негативных последствий от них для всего украинского футбола.

"Те ошибки, которые, на мой взгляд, делают руководство ФФУ и ее Исполком, позорят в полном смысле этого слова украинское руководство и убивают перспективы развития украинского футбола. Футбол должен объединять, а не разъединять. Я говорю об этом впервые, но не в силу того, что я не уважаю народных депутатов и не в силу того, что я против их участия в популяризации футбола. Я против политизации футбола. А сегодня Федерация фактически превратилась в политическую структуру, где популизм правит балом, где абсолютно отсутствует здравый смысл, где на сегодняшний день нет места морали, нравственности и этике по отношению к своим членам. Которые десятки лет верой и правдой служили развитию футбола. Как говорится на украинском языке – это "ганебна iсторiя", последствия которой будут очень плохими", – в чаcтности, заявил Григорий Суркис.

Вице-президент УЕФА отметил, что европейский футбольный союз следит за тревожными тенденциями в ФФУ и наверняка сделает серьезные выводы о том, каким образом действующий президент федерации Андрей Павелко пытается монополизировать всю власть в украинском футболе. В ответ на это президент ФФУ Андрей Павелко ответил своим "интервью", в котором, по мнению многих футбольных экспертов, позволил себе слишком эмоциональные и голословные заявления в адрес ФК "Динамо Киев" и вице-президента УЕФА Григория Суркиса.

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