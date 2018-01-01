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Перед боем в Москве зал аплодировал Усику и слушал украинский гимн стоя: видео

Сегодня, 01:00

Зал спорткомплекса "Олимпийский" с трудом вмещает всех желающих воочию увидеть исторический бой.

Усик-Гассиев
Усик защищает честь Украины в Москве Фото: Twitter/World Boxing Super Series
Зрители в Москве встретили аплодисментами выход украинского боксера Александра Усика на финальный бой Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) с россиянином Муратом Гассиевым.

Как сообщают пользователи в Twitter, зрители в московском спорткомплексе "Олимпийский" синхронно встали во время исполнения гимна Украины.

Гассиев первым вышел на ринг, вслед за ним Александр Усик. В честь спортсменов вывешены флаги России и Украины.

Два арбитра из США и один из Бельгии решат судьбу поединка, если боксеры сами не определят сильнейшего.


Напомним, в дуэли взглядов накануне боя победил украинский боксер.

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