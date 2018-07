Перед боем в Москве зал аплодировал Усику и слушал украинский гимн стоя: видео

Зрители в Москве встретили аплодисментами выход украинского боксера Александра Усика на финальный бой Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) с россиянином Муратом Гассиевым.

Как сообщают пользователи в Twitter, зрители в московском спорткомплексе "Олимпийский" синхронно встали во время исполнения гимна Украины.

Гассиев первым вышел на ринг, вслед за ним Александр Усик. В честь спортсменов вывешены флаги России и Украины.

Два арбитра из США и один из Бельгии решат судьбу поединка, если боксеры сами не определят сильнейшего.

Ukraine flags in the press box in #Moscow #UsykGassiev pic.twitter.com/mmwIzDr4IW