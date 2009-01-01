Перед смертью избиения Чанова не было. В МВД опровергли фейк прокремлевских СМИ

Не верьте слухам, что избили, и не пишите ложную информацию, попросила Ирина Чанова.

Виктор Чанов Сегодня

Об этом в Facebook написал спикер МВД Артем Шевченко.

"С утра российский "Спорт-Экспресс" сообщил о якобы избиении Виктора Чанова перед кончиной, напрямую связав ее с последствиями нападения. Потом кремлёвские медиа-подкаблучники со strana.ua без минимальной проверки, как подобало бы журналистам, а не пропагандистам, разнесли очередную "зраду", которая якобы свидетельствовала о сокрытии Нацполицией самого факта нападения на голкипера-легенду ДК. Куча людей в Фейсбуке — воспылали праведным гневом: как это так?! Выясняется после минимальной проверки: ни в столичной, ни в областной полиции не зарегистрировано самого факта сообщения о нападении на достаточно известного в спортивных кругах страны футболиста-ветерана. Как думаете — если бы его реально избили, его родные и коллеги про тому звездному составу Динамо не сообщили бы в полицию и не подняли бы шум — в поисках преступников? Все точки над i расставил вот этот пост его невестки. Призываю не тиражировать бездумно кремлевские фейки информационных агентов влияния агрессора — Гужвы и компании", — пишет Шевченко.

В свою очередь, невестка Чанова, Ирина, опубликовала следующее сообщение: "На правах невестки, но мы были друг для друга дочка и папа! Виктор Викторович ушел. Точка. Конец предложения! Если есть среди моих друзей журналисты, пожалуйста, не верьте слухам, что избили, и не пишите ложную информацию!!! Прошу все СМИ уважать Легенду, Вашу, нашу, целую эпоху, такого больше нет как Виктор Чанов! И пожалейте нас, его семью, нам очень больно и тяжело сейчас. Благодарю. С уважением!" — написала Ирина Чанова.

В свою очередь, бывший игрок сборной СССР и киевского "Динамо" Олег Кузнецов прокомментировал смерть своего партнера по команде голкипера Виктора Чанова, сообщает "Чемпионат".

"Нелепая смерть, от бытовой травмы… Виктор жил в частном доме. Ночью спускался попить воды и упал. Все домочадцы спали, а утром его тёща нашла уже почти без сознания. Никаких избиений не было. Травма на ровном месте… После этого он лежал три недели в коме. Нам говорили, что если бы даже и вышел из неё, то полноценной жизнью всё равно уже жить не смог бы", — рассказал Кузнецов.

Фото: Григорий Салай, "Сегодня".