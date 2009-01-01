Плей-офф Лиги Европы. Названы стартовые составы "Александрии" и БАТЭ

Игра состоится в Беларуси на "Борисов-Арене".

Логотипы Лиги Европы и "Александрии" @FCO1948

В четверг, 17 августа, пройдет первый матч плей-оффмежду, названы стартовые составы команд.

Об этом пишет football.ua.

Издание уточнило, что игра пройдет в белорусском Борисове на "Борисов-Арене" (начало запланировано в 20:00), следить за ней будет венгерский арбитр Тамаш Богнар.

Стартовые составы команд-соперниц:

БАТЭ: Щербицкий — Бага, Булят, Милунович, М. Володько — А. Володько, Драгун — Стасевич, Иванич, Гордейчук — Родионов;

Запасные: Чичкан, Гайдучик, Березкин, Сигневич, Туоминен, Поляков, Кендыш;

"Александрия": Панькив — Чеботаев, Гитченко, Басов, Бацула — Грицук, Запорожан, Банада — Полярус, Ситало, Цуриков;

Запасные: Леванидов, Бондаренко, Каленчук, Кулиш, Пономарь, Пашаев, Старенький.

Ранее в Украине "Александрия" в рамках ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы победила румынскую "Астру" со счетом 1:0. Узнать больше о противостоянии можно здесь.

Фото: @FCO1948