По стопам Месси: 8-летний украинский талант попал в академию "Барселоны"

Родион Калашников будет выступать в составе "Барселоны D".
Юный украинец будет выступать в составе "Барселоны D", сказано в сообщении Калашникова на странице в Facebook.
Родион родился в Украине и начал свои первые футбольные шаги в академии Днепра.
Позже Калашников вместе с семьей перебрался в Испанию, где начал играть за юношескую команду каталонского клуба "Дамм".
Напомним, ранее сообщалось о том, что "Барселона" сделала украинской шахматистке оригинальный подарок.
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