Сегодня, 06:30 RSS

По стопам Месси: 8-летний украинский талант попал в академию "Барселоны"

Сегодня, 05:14

Родион Калашников будет выступать в составе "Барселоны D".

kdnsd7h
Родион Калашников будет выступать в составе «Барселоны D» Фейсбук Р.Калашникова
8-летний украинский футболист Родион Калашников продолжит обучение в академию именитой каталонской "Барселоны".

Юный украинец будет выступать в составе "Барселоны D", сказано в сообщении Калашникова на странице в Facebook.

Родион родился в Украине и начал свои первые футбольные шаги в академии Днепра.

Позже Калашников вместе с семьей перебрался в Испанию, где начал играть за юношескую команду каталонского клуба "Дамм".

Напомним, ранее сообщалось о том, что "Барселона" сделала украинской шахматистке оригинальный подарок.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Теги:  
Родион Калашников, Барселона, академия
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...
+
Соглашаюсь
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности