Победить на своем поле, поздравить тренера с днем рождения. Анонс матчей "Зари" и "Динамо" в Лиге Европы

Оба украинских клуба проведут домашние матчи.
Подопечные Юрия Вернидуба все больше похожи на ту команду, которая завоевала бронзовые медали чемпионата Украины 2016/17, по крайней мере, судя по последним результатам, есть все основания предполагать, что кризис в "Заре" закончен. В пяти подряд матчах луганчане не проигрывают, при этом добыли две победы, а также ничью с "Динамо", которую можно приравнять к победе. Да, эти успехи натужные, очень сложные и изматывающие, но никто не говорил, что будет легко. Участие в двух-трех турнирах одновременно это всегда непросто, сообщает ua-football.com.
Соперник "бело-черных" по третьему туру Лиги Европы во многом похож на "Зарю", также "Герта" провела блестящий прошлый сезон, стала шестой в Бундеслиге, но неудачно выступает в этом году. Только кризис у "Старой дамы" вряд ли близок к завершению. Относительно успешные игры "Герта" сменяет полными провалами, как это было в поединках с "Шальке", "Эстерсундом" и "Майнцем".
Конечно, сил "Заре" должна добавить первая и сенсационная победа над "Атлетиком" из Бильбао — 1:0 в прошлом туре ЛЕ, а также характер команды и боевой настрой. По последним комментариям тренеров и футболистов луганского клуба чувствуется огромное желание показать свои лучшие качества.
Цифры и факты
— На своем поле в еврокубках "Заря" еще никогда не побеждала.
— "Герта" проиграла в трех последних гостевых матчах Лиги Европы, а в этом сезоне в еврокубках еще не забивала.
— Последний раз в европейском турнире "Герта" участвовала в сезоне 2009/10, добравшись тогда до 1/16 финала.
— В прошлом розыгрыше Лиги Европы "Заря" дебютировала в групповом раунде и смогла добыть тогда только две ничьи при четырех поражениях.
— "Старая дама" провела в этом сезоне четыре матча в гостях (во всех турнирах) — три из них проиграла и один свела в ничью, забив при этом всего один гол.
— Последний раз "бело-черные" проиграли "Эстерсунду" 14 сентября, после этого в пяти матчах подопечные Вернидуба не знают горечи поражений.
— В трех матчах сезона из десяти "Герта" забила два мяча в ворота соперника, в двух матчах по одному мячу и в пяти играх вообще не могла отличиться.
— В четырех последних матчах сезона "Заря" не уходит с поля без забитых голов, однако больше одного мяча луганчане смогли забить только "Черноморцу" (5:0) и "Динамо" (4:4).
— "Заря" никогда ранее не встречалась с командами из Германии.
— "Герта" в 2008-м году сыграла один матч с соперником из Украины — "Металлист" расписал мировую с "бело-голубыми" 0:0.
Предматчевые расклады
С большой долей вероятности Вернидуб доверится в воротах Лунину, а в центре обороны сыграют Прийма и Гречишкин. Сухоцкий и Опанасенко должны закрыть фланги, поскольку "Герта" ярко выраженная команда, которая атакует через фланги. Караваев и Громов должны будут помогать обороне, но при этом и участвовать в атаках "Зари". В центре будет сформирован своеобразный "кулак": Гордиенко — Силас — Харатин. На острие будет выдвинут Юри Кастильо.
У "Герты" ограничен состав, много основных игроков не прилетели в Украину, а всего во Львов Дардаи взял 18 футболистов. Поэтому в воротах должен сыграть Ярстейн, а в линии обороны Пекарик, Рекик, Платтенхардт и Торунарига (справа налево). Дуда и Лустенбергер, скорее всего, закроют опорную зону, Лацаро будет разгонять атаки на левом фланге, Вайзер на правом. Эшвайн сыграет на позиции нападающего, его напарником может стать Ибишевич или Калу, в зависимости от того, кто будет здоров или находится в лучшей форме.
"Динамовцам" же предстоит провести матч в день рождения своего главного тренера, Александра Хацкевича. Данный факт мало как влияет на расстановку сил накануне игры, но может стать дополнительным поводом для хозяев сегодня выиграть.
Цифры и факты
— "Динамо" входит в когорту из девяти команд, которые выиграли на групповом этапе обе игры. Наряду с "Миланом" и "Арсеналом" киевляне являются наиболее пропускающими лидерами квартета — у всей тройки за две игры по три пропущенных.
— "Янг Бойз" в этой группе еще не проигрывал, но и не побеждал. Бернцы дважды сыграли вничью (по 1:1).
— в последний раз "Янг Бойз" побеждал в еврокубковом матче в гостях в ноябре 2014 года, когда обыграл братиславский "Слован" в группе ЛЕ (3:1).
— из 12 голов в текущей еврокубковой кампании "Динамо" забило всего один в стартовые 30 минут. Самыми плодотворными являются либо окончание первого тайма, либо стартовые полчаса второго, по ходу которых в воротах соперников побывало по 3 мяча.
— "Янг Бойз" в текущем евросезоне забивает в среднем менее гола за игру. Но тут стоит напомнить, что единственный раз исключение сыграло в поединке против "Динамо" в августе, когда бернцы отправили в ворота Коваля два гола и выбили киевлян из отбора в группу Лиги чемпионов.
— "Динамо" со времен победы в матче против "Партизана" в прошлом туре Лиги Европы не выигрывало, сыграв вничью с "Зарей" еще до международного перерыва (4:4) и уступив "Черноморцу" в прошлый уикенд (1:2).
— "Янг Бойз" последнюю перед ЛЕ встречу также проиграл, потерпев фиаско в матче национального чемпионата против "Лозанны" (1:2). Примечательно, что это поражение стало для швейцарцев первым после неудачи в матче с московским ЦСКА и вылета из Лиги чемпионов.
— 39-летний финн Маттиас Гестраниус ни разу не судил еврокубковые матчи "Динамо" и "Янг Бойза", но трижды пересекался с клубами из Украины и Швейцарии в Лиге Европы. Так, в 2013-м "Тун" обыграл шведский "Хэкен" (2:1), в 2014-м — "Металлист" уступил "Трабзонспору" (1:3), а спустя еще год "Днепр" проиграл "Сент-Этьену" (0:3).
Предматчевые расклады
У Хацкевича есть определенные сложности, однако комплекс факторов нынче собрался в такой ком, что нужно закрывать глаза на всё, выходить и побеждать. По всей видимости, Хачериди сегодня помочь своей команде не сможет, поэтому в центре обороны ожидаем выхода Виды и Кадара; Кендзера и Пиварич займут позиции на бровках. Сидорчук и Шепелев должны составить пару опорников. На атаку по устоявшейся традиции будут работать четверо: Мбокани (или Мораэш) (или оба сразу) на острие, из глубины нападающего будут поддерживать Гармаш и Гонсалес. Не забываем также, что есть у наставника Буяльский, Гусев и даже Морозюк, поэтому в выборе игроков как минимум в средней линии Хацкевич не ограничен предложенным вариантом.
У "Динамо" не сыграют: Цыганков (мышцы) — Бенито (бедро), Бертоне (лодыжка), Оаро (бедро), Сулейманов (травма). Под вопросом: Хачериди (травма).
У гостей значительно больше травмированных, поэтому даже по сравнению с августовским матчем против "Динамо" состав бернцев претерпит некоторых изменений. Неизменной должна остаться схема игры "желто-черных": Адольф Гюттер продолжает оставаться верным 4-4-2.
Ориентировочный состав "Янг Бойз": фон Бальмос — Лотомба, фон Берген, Касим, Мбабу — Миралем, Саного, Соу, Фасснахт — Нсаме, Ассале.
Фото: Facebook ФК "Заря" Луганск, dynamo.kiev.ua