"Победить всех". Ломаченко рассказал, кого видит своими соперниками в легком весе

Украинский боксер сознался в наличии фаворитов.

Василий Ломаченко рассказал о своих планах и приоритетах Скриншот видео с youtube.com

Чемпион мира во втором полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко поделился своими планами на будущее. Он сознался, что мечтает собрать все пояса в легком весе.

"Сейчас я хочу победить всех чемпионов в легком весе: Роберта Истера, Майки Гарсию и Хорхе Линареса", - цитирует боксера ESNEWS.

Ломаченко отметил, что не может назвать самого лучшего, по его мнению, боксера. Однако признался, что регулярно смотрит бои Геннадия Головкина, Сауля Альвареса, Мэнни Пакьяо и Теренса Кроуфорда.

Напомним, ранее Василий Ломаченко прокомментировал свое отношение к войне на Донбассе. Он заявил, что ситуация в регионе его огорчает и отметил важность в этой ситуации достижений украинских спортсменов.