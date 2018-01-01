"Победить всех". Ломаченко рассказал, кого видит своими соперниками в легком весе

Украинский боксер сознался в наличии фаворитов.
"Сейчас я хочу победить всех чемпионов в легком весе: Роберта Истера, Майки Гарсию и Хорхе Линареса", - цитирует боксера ESNEWS.
Ломаченко отметил, что не может назвать самого лучшего, по его мнению, боксера. Однако признался, что регулярно смотрит бои Геннадия Головкина, Сауля Альвареса, Мэнни Пакьяо и Теренса Кроуфорда.
Напомним, ранее Василий Ломаченко прокомментировал свое отношение к войне на Донбассе. Он заявил, что ситуация в регионе его огорчает и отметил важность в этой ситуации достижений украинских спортсменов.