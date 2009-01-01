Побоище в Киеве. Ультрас "Динамо" и "Черноморца" устроили массовую драку, опубликованы фото и видео

Когда на место прибыли правоохранители, участники начали разбегаться в разные стороны.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.
Инцидент произошел около 20:00 на улице Василия Касияна. На момент приезда правоохранителей большинство участников драки успели разбежаться. Полиция сумела задержать около 30 фанатов.
"Когда на место прибыли правоохранители, участники начали разбегаться в разные стороны, однако полицейские задержали около 30 человек. Всех их доставят к управлению полиции для дачи объяснений. Информация о пострадавших уточняется", — заявили в полиции.
Как сообщается на странице Troublemakers & Ultras Action в Facebook, драка произошла между фанатскими группировками киевского "Динамо" и одесского "Черноморца". В ней приняли участие 190 человек.
Напомним, ранее сообщалось, что в Днепре на футбольном матче ультрас избили нардепа.
Фото: Фейсбук О.Блищик.
Видео: @troublemakers.ua.